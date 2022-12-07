Скандал у пекарні "Хлібний" із 85-річною бабусею: стали відомі нові деталі
Відома київська пекарня "Хлібний" потрапила до гучного скандалу. Її звинуватили у тому, що у закладі офіціантка вигнала 85-річну жінку, бо та не так одягнена.
Зараз кафе озвучило свою версію події в пекарні. Також стало відомо про життя 85-річної українки.
Що сталося у "Хлібному" 2 грудня
Як виявилося, у кафе жінка похилого віку з Чернігівської області приходила не вперше і їй ніколи не відмовляли в чаї та їжі.
"Шановну Євгенію Володимирівну ми давно знаємо, любимо і поважаємо, і до, і під час війни без питань чи претензій завжди пригощали її у наших закладах, на Богдана Хмельницького, Хрещатику чи в Пасажі. Звичайно, не лише її, а будь-кого, хто приходив із запитом відпочити, випити гарячий чай чи перекусити", - розповіли у пекарні.
На камерах із кафе видно, що спочатку 85-річна жінка була у кафе на Хрещатику, потім вона прийшла до Пасажу. Там її теж нагодували та обігріли.
На ще одному записі, який опублікував "Хлібний", бабуся каже, що її не виганяли із закладу. У кафе пояснили, що їхня гостя випадково зустріла жінку в метро і поставила їй запитання.
"З нашою гостею, Ганною Сергєєвою, автором постів, з яких усе почалося, ми намагалися зв'язатися для уточнення деталей, але відповіді поки що не отримали", - додали на сторінці.
Цікаво, що користувачі мережі помітили, що відео показано, як бабусі дають їжу з собою, а не пропонують погрітися в закладі. Деякі українці зазначають, що все одно ресторан вчинив по-людськи, давши жінці їжу.
Як живе пенсіонерка у Чернігові.
Наразі літня Євгенія повернулася до себе додому, до Ічні Чернігівської області, а незабаром волонтери мають намір допомогти їй прибрати двір та облаштувати побут у будинку. Про це повідомила ТСН волонтерка Людмила Черкас.
"Ми поїхали туди для того, щоб самим розібратися в ситуації, разом із представниками місцевої влади зайшли у двір, побачили, що будинок цілий, але стан у ньому – там усе плачевно, він у покинутому стані. Така ситуація через те, що людині 85 років, вона не може з ними справлятися", - розповіла вона.
Тварин Євгенії підгодовують сусіди, але вона в жодному разі не хоче їх віддавати. Також з'ясувалося, що пенсіонерка має заборгованість за електроенергію.
За словами Людмили Черкас, пенсіонерці незабаром нададуть різну допомогу.
"Щоб у цієї жінки не було необхідності їздити шукати допомоги в інших місцях. У неї не залишилося нікого з рідних. Чоловік і син померли. У неї залишилися її тварини, яких вона не хоче віддавати. Категорично. Місцева влада пропонувала їй перебування в будинку для літніх людей, але вона відмовилася", - резюмувала волонтерка.
Раніше ми писали, що під Тернополем маму з дитиною було виставлено з пункту обігріву.
Також повідомлялося, що український бренд потрапив у скандал, взявши на роботу "хорошу" росіянку.