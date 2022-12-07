Скандал у пекарні "Хлібний" із 85-річною бабусею: стали відомі нові деталі

Відома київська пекарня "Хлібний" потрапила до гучного скандалу. Її звинуватили у тому, що у закладі офіціантка вигнала 85-річну жінку, бо та не так одягнена.

Зараз кафе озвучило свою версію події в пекарні. Також стало відомо про життя 85-річної українки.

Що сталося у "Хлібному" 2 грудня

Як виявилося, у кафе жінка похилого віку з Чернігівської області приходила не вперше і їй ніколи не відмовляли в чаї та їжі.

"Шановну Євгенію Володимирівну ми давно знаємо, любимо і поважаємо, і до, і під час війни без питань чи претензій завжди пригощали її у наших закладах, на Богдана Хмельницького, Хрещатику чи в Пасажі. Звичайно, не лише її, а будь-кого, хто приходив із запитом відпочити, випити гарячий чай чи перекусити", - розповіли у пекарні.

На камерах із кафе видно, що спочатку 85-річна жінка була у кафе на Хрещатику, потім вона прийшла до Пасажу. Там її теж нагодували та обігріли.

На ще одному записі, який опублікував "Хлібний", бабуся каже, що її не виганяли із закладу. У кафе пояснили, що їхня гостя випадково зустріла жінку в метро і поставила їй запитання.

"З нашою гостею, Ганною Сергєєвою, автором постів, з яких усе почалося, ми намагалися зв'язатися для уточнення деталей, але відповіді поки що не отримали", - додали на сторінці.

Цікаво, що користувачі мережі помітили, що відео показано, як бабусі дають їжу з собою, а не пропонують погрітися в закладі. Деякі українці зазначають, що все одно ресторан вчинив по-людськи, давши жінці їжу.

Як живе пенсіонерка у Чернігові.

Наразі літня Євгенія повернулася до себе додому, до Ічні Чернігівської області, а незабаром волонтери мають намір допомогти їй прибрати двір та облаштувати побут у будинку. Про це повідомила ТСН волонтерка Людмила Черкас.

"Ми поїхали туди для того, щоб самим розібратися в ситуації, разом із представниками місцевої влади зайшли у двір, побачили, що будинок цілий, але стан у ньому – там усе плачевно, він у покинутому стані. Така ситуація через те, що людині 85 років, вона не може з ними справлятися", - розповіла вона.

Тварин Євгенії підгодовують сусіди, але вона в жодному разі не хоче їх віддавати. Також з'ясувалося, що пенсіонерка має заборгованість за електроенергію.

За словами Людмили Черкас, пенсіонерці незабаром нададуть різну допомогу.

"Щоб у цієї жінки не було необхідності їздити шукати допомоги в інших місцях. У неї не залишилося нікого з рідних. Чоловік і син померли. У неї залишилися її тварини, яких вона не хоче віддавати. Категорично. Місцева влада пропонувала їй перебування в будинку для літніх людей, але вона відмовилася", - резюмувала волонтерка.