Скандал в пекарне "Хлебный" с 85-летней бабушкой: стали известны новые детали

Известная киевская пекарня "Хлебный" попала в громкий скандал. Ее обвинили в том, что в заведении официантка выгнала 85-летнюю женщину, потому что та не так одета.

Сейчас кафе озвучило свою версию произошедшего в пекарне. Также стало известно о жизни 85-летней украинки.

Что произошло в "Хлебном" 2 декабря

Как оказалось, в кафе пожилая женщина из Черниговской области приходила не в первый раз и ей никогда не отказывали в чае и еде.

"Уважаемую Евгению Владимировну мы давно знаем, любим и уважаем, и до, и во время войны без вопросов или претензий всегда угощали ее в наших заведениях, на Богдана Хмельницкого, Крещатике или в Пассаже. Конечно, не только ее, а любого, кто приходил с запросом отдохнуть, выпить горячий чай или перекусить", - рассказали в пекарне.

На камерах из кафе видно, что вначале 85-летняя женщина была в кафе на Крещатике, потом она пришла в Пассаж. Там ее тоже накормили и обогрели.

На еще одной записи, которую опубликовал "Хлебный", бабушка говорит, что ее не выгоняли из заведения. В кафе объяснили, что их гостя случайно встретила женщину в метро и задала ей вопрос.

"С нашей гостьей, Анной Сергеевой, автором постов, с которых все началось, мы пытались связаться для уточнения деталей, но ответа пока не получили", — добавили на странице.

Интересно, что пользователи сети заметили, что на видео показано, как бабушке дают еду с собой, а не предлагают погреться в заведении. Некоторые украинцы отмечают, что все равно ресторан поступил по-человечески, дав женщине еду.

Как живет пенсионерка в Чернигове

Сейчас пожилая Евгения вернулась к себе домой, в Ичню Черниговской области, а вскоре волонтеры намерены помочь ей убрать двор и обустроить быт в доме. Об этом сообщила ТСН волонтер Людмила Черкас.

"Мы поехали туда для того, чтобы самим разобраться в ситуации, вместе с представителями местных властей зашли во двор, увидели, что дом целый, но состояние в нем – там все плачевно, он в заброшенном состоянии. Такая ситуация из-за того, что человеку 85 лет, он не может с ними справляться", - рассказала она.

Животных Евгении подкармливают соседи, но она ни в коем случае не хочет их отдавать. Также выяснилось, что у пенсионерки есть задолженность за электроэнергию.

По словам Людмилы Черкасс, пенсионерке вскоре предоставят разную помощь.

"Чтобы у этой женщины не было необходимости ездить искать помощи в других местах. У нее не осталось никого из родных. Муж и сын умерли. У нее остались ее животные, которых она не хочет отдавать. Категорически. Местные власти предлагали ей пребывание в доме престарелых, но она отказалась", - резюмировала волонтер.