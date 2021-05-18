Скандал с паспортами: пограничники объяснили, почему не пустили туристку в Стамбул

В Госпогранслужбе Украины отреагировали на скандальное видео в сети, на котором женщина с детьми выбрасывает паспорта и жалуется на полученный отказ на вылет в Стамбул на отдых. Начальника Харьковского погранотряда Максим Бояр рассказал, что у гражданки не были надлежаще оформлены документы.
Об этом 18 мая он заявил в комментарии телеканалу "Simon".
По словам руководителя пресс-службы, никаких сцен со скандалом вчера женщина во время прохождения паспортного контроля в аэропорту "Харьков", когда ей объяснили причину отказа в пропуске из-за отсутствия нужного документа, не устраивала. На все оформление с общением ушло около 5 минут.
"Не пропустили потому, что у нее были не все документы, а именно отсутствовало нотариально заверенное согласие на выезд за границу одного из родителей", - объяснил Бояр.
Он также уточнил, что при оформлении необходимо иметь при себе:
Такое согласие не нужно, если:
Бояр рассказал, что после отказа женщина к пограничникам не обращалась, и добавил, что правоохранительные органы также относительно инцидента с ними не связывались.
Начальника Харьковского погранотряда также высказался о видео со швырянием женщиной паспортов.
"Это, я считаю, для любого гражданина Украины является возмутительным случаем", - отметил он.
Видео: пограничники прокомментировали инцидент с украинкой, которую не пустили с детьми в Турцию
Напомним, что ранее "героиня" скандального ролика с выбрасыванием паспортов выступила с обращением относительно инцидента, пожаловалась на травлю в сети и заверила, что видео на самом деле - фейк.