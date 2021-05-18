Скандал с паспортами: пограничники объяснили, почему не пустили туристку в Стамбул

По словам руководителя пресс-службы, никаких сцен со скандалом вчера женщина во время прохождения паспортного контроля в аэропорту "Харьков", когда ей объяснили причину отказа в пропуске из-за отсутствия нужного документа, не устраивала. На все оформление с общением ушло около 5 минут.

"Не пропустили потому, что у нее были не все документы, а именно отсутствовало нотариально заверенное согласие на выезд за границу одного из родителей", - объяснил Бояр.

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Он также уточнил, что при оформлении необходимо иметь при себе:

загранпаспорт,

если в пункте пропуска отсутствует один из родителей, обязательно должно быть нотариально заверенное разрешение от него.

Такое согласие не нужно, если:

родитель является иностранцем, и это указано в свидетельстве о рождении ребенка,

если в паспорте для выезда за границу стоит отметка, что ребенок уезжает на постоянное место жительства.

Бояр рассказал, что после отказа женщина к пограничникам не обращалась, и добавил, что правоохранительные органы также относительно инцидента с ними не связывались.

Начальника Харьковского погранотряда также высказался о видео со швырянием женщиной паспортов.

"Это, я считаю, для любого гражданина Украины является возмутительным случаем", - отметил он.

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