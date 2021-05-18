RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Скандал з паспортами: прикордонники пояснили, чому не пустили туристку в Стамбул

Автор: Володимир Костирін

У Держприкордонслужбі України відреагували на скандальне відео в мережі, на якому жінка з дітьми викидає паспорта і скаржиться на отриману відмову на виліт в Стамбул на відпочинок. Начальника Харківського прикордонного загону Максим Бояр розповів, що у громадянки не були належно оформлені документи.

Про це 18 травня він заявив у коментарі телеканалу "Simon".

За словами керівника прес-служби, жодних сцен зі скандалом вчора жінка під час проходження паспортного контролю в аеропорту "Харків", коли їй пояснили причину відмови в пропуску через відсутність потрібного документа, не влаштовувала. На все оформлення зі спілкуванням пішло близько 5 хвилин.

"Не пропустили тому, що у неї були не всі документи, а саме була відсутня нотаріально завірена згода на виїзд за кордон одного з батьків", - пояснив Бояр.

Які документи потрібні для виїзду дитини за кордон

Він також уточнив, що при оформленні необхідно мати при собі:

  • закордонний паспорт,
  • якщо в пункті пропуску відсутній один з батьків, обов'язково має бути нотаріально завірений дозвіл від нього.

Така згода не потрібна, якщо:

  • батько є іноземцем, і це зазначено у свідоцтві про народження дитини,
  • якщо в паспорті для виїзду за кордон стоїть відмітка, що дитина їде на постійне місце проживання.

Бояр розповів, що після відмови жінка до прикордонників не зверталася, і додав, що правоохоронні органи також щодо інциденту з ними не зв'язувалися.

Начальника Харківського прикордонного загону також висловився про відео зі жбурлянням жінкою паспортів.

"Це, я вважаю, для будь-якого громадянина України є обурливим випадком", - зазначив він.

Відео: прикордонники прокоментували інцидент з українкою, яку не пустили з дітьми до Туреччини

Нагадаємо, що раніше "героїня" скандального ролика з викиданням паспортів виступила зі зверненням щодо інциденту, поскаржилася на цькування в мережі і запевнила, що відео насправді - фейк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Государственная пограничная службапограничникипаспортскандалтуризм