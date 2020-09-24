Скандал с ошибками о Киеве в школьном учебнике: в МОН сделали заявление

В Минобразования Украины прокомментировали скандал с учебником по украинскому языку, в котором нашли досадную ошибку о дате основания Киева. Речь идет об учебнике для первого класса, на страницах которого было указано, якобы столицу основали в 19 столетии.

На ляп обратили внимание пользователи сети, опубликовав скрин с грубой ошибкой о возрасте Киева. Также в учебнике заодно на восемь веков "омолодили" Софийский собор и Киево-Печерскую лавру.

В пресс-службе МОН Украины заявили, что указанный учебник (автор - доктор педагогических наук Ольга Хорошковская) не соответствует типичным образовательным программам и требованиям Новой украинской школы.

Кроме того, он более 5 лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе.

В министерстве обратили внимание, что перечень учебных программ, учебников и учебно-методических пособий, рекомендованных МОН для использования в начальной школе в 2020/2021 учебном году, содержит новые учебники для 1-3 классов учреждений общего среднего образования.

Напомним, недавно в Черновцах произошел курьезный случай - на автора учебника по украинскому языку пожаловались "копам" из-за непонятных слов.

Также мы писали о том, что ранее в украинских школьных учебниках нашли скрытую рекламу. Такой неожиданный "маркетинговый ход" обнаружили в учебниках по украинскому языку для 3 класса.