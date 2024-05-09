Скандал навколо "Кварталу": депутатки звернулися до СБУ через "прояв аморальності та цинізму"

Новий випуск "Жіночого кварталу", у якому артисти жартували про скандал з начальником Рівненського ТЦК Олександром Ярмошевичем, обурив не тільки користувачів мережі. Як виявилося, депутати звернулися до Генерального прокурора та Служби безпеки України.
Що відомо про скандал та як на нього реагують відомі люди, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу були використані джерела: пости Марини Іонової, Ірини Геращенко та Христини Стець у Facebook.
"Ця дика історія застала мене у відрядженні. В Німеччині, де на конгресі CDU кілька хвилин аплодували України, українським ЗСУ. В очах всього світу український воїн - це безумовний герой, рятівник, жертовність якого вражає", - написала Геращенко.
"Так, звичайно, в лавах армії є різні люди, як і в суспільстві. Військові теж роблять помилки й проступки, за які буває соромно. Але, на відміну від бидла з "95 Кварталу", військові здатні вибачитися і спокутувати помилки", - зазначила вона.
При цьому депутатка заявила, що "Квартал 95" це "концентрована ницість, яка продовжує дуже технічно все знецінювати". Нині, коли має бути максимальна повага до форми ЗСУ, зазначила Геращенко, в одному номері змішалося все - "дрімучий сексизм й паплюження гідності військових".
Допис Геращенко (скріншот)
На тлі цього Геращенко, а також депутатки Марія Іонова, Іванна Климпуш-Цинцадзе й Ірина Фріз вирішили звернутися до Генпрокурора і в СБУ.
"ЗСУ героїчно боронять українську землю, а недолугі гумористи влаштовують інформаційні провокації, які паплюжать честь та гідність військових. Тільки так можна трактувати "номер" "Кварталу 95", де була продемонстрована пародія на гучну історію з пристрастями в Рівненському ТЦК", - висловилася про скандал Іонова.
Вона зазначила, що ця історія гучна та провокаційна, але "питання вже закрите, як у контексті дисциплінарного покарання, так і суспільного осуду".
"А спроба кварталівців дискредитувати армію огидна та недоречна", - додала Іонова.
Допис Іонової (скріншот)
У зверненні йдеться про "прояв аморальності та цинізму", "паплюження авторитету ЗСУ" й про те, що виступ гумористів "спотворює образ героїчних захисників та захисниць України".
Також про скандал висловилася журналістка Стець. Вона заявила, що сподівається на реакцію Генпрокурора та СБУ.
Допис Стець (скріншот)
Так, днями у мережі з'явився новий виступ гумористів. І одна "сценка" висміювала гучну історію про працівника Рівненського ТЦК, який на робочому місці цілувався з декількома жінками.
Втім, не всі українці оцінили номер. У коментарях юзери засудили "Квартал" й захейтили артистів, які приміряли форму задля жартів.
Нагадаємо, раніше ми вже називали 5 найгучніших "воєнних" скандалів із "Кварталом 95".
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