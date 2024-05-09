Скандал вокруг "Квартала": депутаты обратились в СБУ из-за "проявления безнравственности и цинизма"

Как депутаты отреагировали на скандальное выступление

"Эта дикая история застала меня в командировке. В Германии, где на конгрессе CDU несколько минут аплодировали Украине, украинским ВСУ. В глазах всего мира украинский воин - это безусловный герой, спаситель, жертвенность которого поражает", - написала Геращенко.

"Да, конечно, в рядах армии есть разные люди, как и в обществе. Военные тоже совершают ошибки и проступки, за которые бывает стыдно. Но, в отличие от скота из "95 Квартала", военные способны извиниться и искупить ошибки", - отметила она.

При этом депутат заявила, что "Квартал 95" это "концентрированная низость, которая продолжает очень технично все обесценивать". Сейчас, когда должно быть максимальное уважение к форме ВСУ, отметила Геращенко, в одном номере смешалось все - "дремучий сексизм и унижение достоинства военных".

Сообщение Геращенко (скриншот)

"Громкий скандал в Ровенском ТЦК уже имеет последствия для фигурантов. Его участник получил дисциплинарное наказание, общественное осуждение, он извинился, он воюет. Единственные существа, которые не способны извиняться - ни за обесценивание Майдана, ни за издевательство над жертвами Голодомора, ни за моральное уничтожение проукраинских политиков, ни за низость против ВСУ - это "Квартал 95", - заявила она.

На фоне этого Геращенко, а также депутат Мария Ионова, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Фриз решили обратиться к Генпрокурору и в СБУ.

В обращении, фото которого есть в посте, говорится о "проявлении безнравственности и цинизма", "унижении авторитета ВСУ" и о том, что выступление юмористов "искажает образ героических защитников и защитниц Украины".

Обращение депутатов (фото: Facebook.com/iryna.gerashchenko)

Скандал вокруг "Женского Квартала" - с чего все началось

Так, на днях в сети появилось новое выступление юмористов. И одна "сценка" высмеивала громкую историю о работнике Ровенского ТЦК, который на рабочем месте целовался с несколькими женщинами.

Впрочем, не все украинцы оценили номер. В комментариях юзеры осудили "Квартал" и захейтили артистов, примерявших форму для шуток.