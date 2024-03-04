Скандал з МОЗ. Людина з каналу Медведчука отримала керівну посаду: працівники вже звільняються

З чого усе почалося

Декілька годин тому Доломанджи розмістила допис, у якому розповіла про неприємну ситуацію. Вона звільнилася з ЦГЗ і пояснила, що не могла залишатися в установі, де працює людина, яка "керувала поширенням російської пропаганди в Україні".

"Я мала ще багато ідей, які хотіла тут реалізувати, і не планувала звільнятися, як і мої колеги. Але наприкінці січня керівницею відділу комунікацій ЦГЗ призначили Дарію Гордійко - колишню шеф-редакторку медведчуківського телеканалу ЗІК", - йшлося у дописі.

"Одна її посада вже свідчить про те, що людина явно була не лише в курсі проросійської пропагандистської політики каналу, а ще й безпосередньо керувала її втіленням", - додала Доломанджи.

Допис Доломанджи (скріншоти)

Також вона навела інформацію про Гордійко, яка забороняла висвітлювати акцію протесту на Майдані й наголошувала, що їй "важлива лише професійність людини, а не її політична позиція".

"Ми разом з колегами намагалися донести керівництву неприпустимість та абсурдність її перебування на керівній посаді у державній установі під час війни з Росією. Керівництво, на жаль, нас чути не захотіло. "ЦГЗ - аполітична організація", як нам заявили, і минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять", - розповіла Доломанджи.

Після цього усі комунікаційники ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ. А потім Доломанджи дала коментар ІМІ та розповіла, що у лютому команда зустрічалася з новим гендиректором Михайлом Росадою, який спочатку звинувачував працівників у "розповсюдженні чуток", а потім видав: "ми при Януковичі ж усі жили і працювали, і нічого".

Як на це реагує суспільство

Окрім ІМІ та інших ЗМІ, на ситуацію звернув увагу Стерненко. Він обурився тим, що колишня шеф-директорка, яка працювала на Медведчука, отримала таку посаду.

"Цікаво, що думає про цю ганебну історію міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко? Відповідь доведеться дати", - написав активіст.

Стерненко про скандал з МОЗ (скріншот)

Згодом коментарі від українців, які дізналися про скандал, почали з'являтися на сторінці Ляшка у Facebook. Втім, сам міністр на це поки що не відреагував.

Коментарі на сторінці Ляшка (скріншот)