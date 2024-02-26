УПЦ дала нагороду військовому, але "передумала, бо він - відкритий гей: деталі скандалу

Військовий медик Віктор Пилипенко, який відкрито говорить про те, що він гей, отримав нагороду від Української православної церкви Київського патріархату. Втім, її швидко анулювали. Церква "передумала", коли дізналася про орієнтацію військового.

Що відомо про скандал та як на ситуацію реагує сам Пилипенко, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

З чого усе почалося

Днями військовий медик показав нагороду, яку він отримав від УПЦ КП. Як виявилося, 8 лютого Патріарх Київський Філарет відзначив медалями за "Жертовність і любов до України" увесь особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ. Серед них був і Пилипенко.

Військовому-відкритому гею вручили нагороду (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

"Друзі, я щиро радий, що виходячи з того, що патріарх Філарет зробив такий крок і подякував мені, відкритому гею та активісту правозахисту за захист - вручив мені медаль зі своїм підписом та печаттю, він та очолюваний ним Київський патріархат кардинально змінили свою позицію щодо ЛГБТ+ людей та більше не вважають нас "гріховними" та такими, що є причиною коронавірусу", - прокоментував нагороду сам військовий медик.

Допис Пилипенка (скріншот)

Що зробила Церква

Втім, після цього в УПЦ КП "передумали". На сайті Церкви з'явився коментар, у якому йшлося про те, що нагороду військового медика анульовано.

"Серед відзначених військовослужбовців медичного пункту був і Віктор Пилипенко. На жаль, на своїх сторінках у соцмережах він розмістив неправдиву інформацію про те, що Патріарх Філарет вручив йому відзнаку, як відкритому гею за правозахист і що ніби Патріарх Філарет і Київський Патріархат кардинально змінили свою негативну позицію щодо ЛГБТ. Це є відвертою брехнею та маніпуляцією", - йшлося у заяві.

Церква анулювала нагороду військового медика (скріншот)

Як на скандал відреагувала спільнота військових ЛГБТ+

У відповідь на заяву представники спільноти засудили УПЦ КП за "печерну доісторичну гомофобію, яка тягне суспільство до цінностей боліт, знецінюючи вклад ЛГБТ+ військових в перемогу".

"Така дискримінація є дикістю і, на жаль, поки лишається безкарною, адже в законодавстві відсутній захист від гомофобії та трансфобії. Ми закликаємо владу впровадити нарешті необхідні законопроєкти на захист спільноти, яка захищає державу. Адже можна анулювати нагороду, але свободу не анулюєш ніколи", - йдеться у дописі.

Військові ЛГБТ+ відреагували на скандал (скріншот)

Як на це реагує сам військовий

Пилипенко "репостнув" допис зі спільноти військових ЛГБТ+ й додав, що визнає нагороди лише від народу України, якому давав присягу. За його словами, "недержавні відзнаки без політичного душка" й державні, які вписуються у військовий квиток, він носить по різні сторони кітеля.

Реакція Пилипенка (скріншот)

"Я навіть написав слова вдячності Філарету, наївно уявляючи собі, що він свідомо мене нагородив і показав своїм колегам християнський, безперечно благородний жест-дороговказ до примирення та взаємної поваги до геїв, атеїстів, людей інших вірувань", - написав Пилипенко.

"Але все виявилося прозаїчнішим - Філарет просто жменями засівав свої нагороди як піар-акцію своєї конфесії. Навряд чи він взагалі вникав, що кожному з бійців довелося прожити за два роки війни і скільки разів нас ледь не забрала смерть. Спершу піар. Людина потім. Он і нагороду анулювали - бо я ж для них і не людина зовсім",- додав він.