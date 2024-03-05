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Скандал з МОЗ і екс-редакторкою каналу Медведчука отримав несподіване продовження: деталі

Дар'я Гордійко заявила, що відмовляється від посади (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Екс-редакторка медвечуківського каналу ZIK Дар'я Гордійко, навколо якої розгорівся скандал через призначення її на керівну посаду у "Центрі громадського здоров'я" від МОЗ, заявила, що відмовляється від посади.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Гордійко у Facebook.

Реакція Гордійко на скандал

Після масового обурення через призначення Гордійко очільницею комунікаційного відділу в ЦГЗ, п'ятеро працівників одразу подали заяви на звільнення. Коли скандал вийшов у медійну площину, Гордійко заявила, що відмовляється із посади.

"Cancel culture. Береш ледь не кожного медійника і починаєш дивитися, де працював (така вже в нас професія, інтернет все пам’ятає). І там - 9 з 10 - буде Інтер, чи 112, чи Вєсті, чи zik, чи медіахолдинг Курченка. Іноді люди помиляються. Іноді серйозно. А іноді - коли це вигідно - видають свої маніпуляції і небажання працювати за високі принципи", - написала Гордійко.

Також вона зазначила, що зусилля сьогодні краще направити на спільну головну мету - боротьбу за перемогу. І її сім'я для цього докладає багато зусиль, адже її чоловік воює.

"Триматися за посади не бачу сенсу. Йду. Нам своє робити", - резюмувала Гордійко.

На її пост відреагувало багато колег-медійників. Деякі дорікають Дар'ї, що та просувала кремлівські наративи, працюючи на каналі Медведчука. Також вони зазначають, що подвиг її чоловіка, який зараз служить у ЗСУ, не виправдовує вчинку Гордійко.

Коментарі під постом Гордійко (скриншот)

Що відомо про Гордійко

Раніше Дар'я працювала шеф-редакторкою медведчуківського телеканалу ZIK. За словами екс-комунікаційниці ЦГЗ Антоніни Доломанжи, Гордійко забороняла висвітлювати акцію протесту на Майдані й наголошувала, що їй "важлива лише професійність людини, а не її політична позиція".

А ще - Дар'я начебто просувала прокремлівські наративи та підігрувала російським наративам під час роботи на каналі ZIK, знімала деякі суспільно важливі матеріали з ефірів.

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Віктор МедведчуксканалМінстерство охорони здоров'я України