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Скандал из Минздравом и экс-редактором канала Медведчука получил неожиданное продолжение: детали

Дарья Гордийко заявила, что отказывается от должности (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Экс-редактор медвечуковского канала ZIK Дарья Гордийко, вокруг которой разгорелся скандал из-за назначения ее на руководящий должность в "Центре общественного здоровья" от Минздрава, заявила, что отказывается от должности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Гордийко в Facebook.

Реакция Гордейко на скандал

После массового возмущения из-за назначения Гордийко главой коммуникационного отдела в ЦОС, пятеро работников сразу подали заявления на увольнение. Когда скандал вышел в медийную плоскость, Гордейко заявила, что отказывается от должности.

"Cancel culture. Берешь чуть ли не каждого медийщика и начинаешь смотреть, где работал (такая у нас профессия, интернет все помнит). И там - 9 из 10 - будет Интер, или 112, или Вести, или zik, или медиахолдинг Курченко. Иногда люди ошибаются. Иногда серьезно. А иногда - когда это выгодно - выдают свои манипуляции и нежелание работать за высокие принципы", - написала Гордейко.

Также она отметила, что усилия сегодня лучше направить на общую главную цель - борьбу за победу. И ее семья прилагает для этого много усилий, ведь ее муж воюет.

"Держаться за должности не вижу смысла. Иду. Нам свое делать", - резюмировала Гордийко.

На ее пост отреагировало много коллег-медийщиков. Некоторые упрекают Дарью, что она продвигала кремлевские нарративы, работая на канале Медведчука. Также они отмечают, что подвиг ее мужа, который сейчас служит в ВСУ, не оправдывает поступок Гордийко.

Комментарии под постом Гордийко (скриншот)

Что известно о Дарье Гордейко

Ранее Дарья работала шеф-редактором медведчуковского телеканала ZIK. По словам экс-коммуникационницы ЦОС Антонины Доломанжи, Гордийко запрещала освещать акцию протеста на Майдане и отмечала, что ей "важна только профессиональность человека, а не его политическая позиция".

А еще - Дарья вроде бы как продвигала прокремлевские нарративы и подыгрывала российским нарративам во время работы на канале ZIK, снимала некоторые общественно важные материалы из эфиров.

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Виктор МедведчуксканалМинистерство здравоохранения Украины