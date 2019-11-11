Скандал в Молодом театре: Римма Зюбина объяснила причины своего ухода

Известная украинская актриса Римма Зюбина ушла из "Молодого театра", в котором проработала 22 года. О своем решении артистка написала на странице в социальной сети Facebook.

Она объяснила, что ее выступление отменили в последний момент, а фото с сайта театра оперативно убрали.

"Я приняла решение уйти из Молодого театра. Меня обвинили в том, чего я никогда не делала. Свою правоту я доказать не смогла. Обычно выслушивают обе стороны конфликта. Тем более, что конфликта с моей стороны не было. Мой руководитель выслушать не захотел. Поверил доносам, клевете и искаженной информации. Смириться с этой несправедливостью я не смогла. Поэтому я решила уйти", - написала Зюбина.

Римма Зюбина (Фото: facebook.com/z rimma z)

Она отметила, что обсуждать всю грязь и подробности она не хочет и поблагодарила своих коллег и друзей за поддержку.

"А когда 30.10 отменили мое выступление по "техническим " причинам и поспешно убрали мою фотографию с сайта театру, я убедилась, что приняла правильное решение. Весь бред в подробностях я обговаривать не желаю. Можно вытереть мое имя на сайте театра, но вытереть его из памяти моего сердца 22 года служения Молодому – не удастся никому. Я безгранично благодарна каждому, кто по обе стороны рампы был со мной", - рассказала артистка.

Римма Зюбина (Фото: facebook.com/z rimma z)

Как объяснила Зюбина в комментарии для издания "КП в Украине", в театре ее уход для многих стал неожиданностью.

"Для многих людей, работающих в Молодом театре, это стало неожиданностью. Мне сказали: "Почему ты об этом раньше не говорила?" Но я не считаю нужным начинать репетицию с фразы; "А вот знаешь, что случилось…" Чтобы объяснить произошедшую историю, мне придется рассказать всю свою жизнь – как я пришла в театр, когда впервые вышла на сцену…Получится целый сериал. Я никогда не занималась сплетнями, мне это не интересно. Все свои проблемы я стараюсь решать сама, не вынося на всеобщее обозрение. Хотела уладить эту ситуацию с определенными людьми в театре, но поняла, что бессильна. Зачем тратить свою жизнь, доказывая, что ты ни в чем не виноват", - сказала Римма Зюбина и добавила, что у нее хватает работы и вне театра, поэтому без сцены она не останется.