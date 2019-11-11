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Мы в недоумении: семья Заворотнюк сделала неожиданное заявление

STYLERПерсоны    11.11.2019 - 07:59
Мы в недоумении: семья Заворотнюк сделала неожиданное заявление
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Семья Заворотнюк отреагировала на пост российского продюсера Андрея Разина

Анастасия Заворотнюк и ее семья находятся в недоумении после недавнего заявления продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина о якобы свежих новостях о состоянии здоровья актрисы. Родственники артистки не понимают, откуда у российского музыкального деятеля появилась такая информация, хотя в своем последнем посте он пишет о каких-то "источника".

Ответ семьи "прекрасной няни" ссотавлен в очень доброжелательном и не агрессивном тоне, но вопреки заявлениям Разина, они информацию об улучшении состояния Анастасии, не подтверждают. Также в ответе родственников звезды явно намекнули, что Разин никогда не был знаком лично с Анастасией Заворотнюк.

"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей". Правда, ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично", - написали в Instagram-аккаунте в поддержку Заворотнюк.

Мы в недоумении: семья Заворотнюк сделала неожиданное заявлениеАнастасия Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

В комментариях люди по-прежнему сочувствуют и желают своей любимой звезде здоровья и скорейшего выздоровления.

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