Скандал на миллиард: компании из орбиты Микитася заблокировали строительство аварийных хранилищ боеприпасов

Как пишет издание, взрывы могут прогреметь в любой момент, поскольку арсеналы в Калиновке, Богдановке и Цвитохе, которые должны были быть обновлены до конца 2021 года, до сих пор находятся в аварийном состоянии.

В 2018 году, еще при старой власти, когда Минобороны заключало контракты на их реконструкцию, планировалось построить на территориях этих полигонов современные железобетонные хранилища. Цель - предотвратить диверсии и взрывы на этих полигонах.

"Но по состоянию на сейчас объемы первой очереди (не говоря уже об остальных) в Богдановке выполнены аж на 11%, а в Калиновке - на 10%", - говорится в статье. При этом обе компании, получившие около 900 млн гривен, не смогли даже отчитаться за свою работу.

СМИ выяснили, что фирмы ООО "Північно-український будівельний альянс" и ООО "СК "Укрбудмонтаж", выигравшие тендера, входили в структуру строительной корпорации "Укрбуд", принадлежавшую Микитасю. А одним из ООО управляют братья Андрей и Сергей Якусевичи.

Сейчас Минобороны пытается как-то разгрести наследие, доставшееся от экс-министра Степана Полторака - расторгнуть договора с обеими ООО и отсудить заплаченные деньги. "Новых подрядчиков они нашли, но "Північно-український будівельний альянс" идет на встречные иски и блокирует реальные работы. По сути, шантажирует Минобороны. В заложниках - вся страна", - отмечает журналист.

А само ООО задолжало кредиторам суммарно почти 2 млрд гривен и сейчас проходит процедуру санации. Однако суд, утверждая план санации, разрешил Альянсу погашать эти долги не деньгами, а за счет выполнения строительных работ до 2031 года. Фактически, суд позволил растянуть выполнение оборонного заказа еще на 10 лет, несмотря на аварийное состояние полигонов и высокие риски взрывов.

Также издание отмечает, что начальником управления имущества и ресурсов Минобороны планируют назначить Виталия Лещенко. По сообщениям СМИ он также из орбиты Микитася.

"Ранее фактически исполнял обязанности начальника управления капитального строительства жилья. Фигурант двух уголовных дел - в апреле ему вручили подозрение об участии в коррупционной схеме", - пишет "Цензор.Нет".

Журналисты обращают внимание, что этот вопрос требует вмешательства руководства страны, в том числе и президента, поскольку арсеналы остаются открытыми и в любой момент могут стать причиной очередного масштабного взрыва.