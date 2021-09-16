Скандал на мільярд: компанії з орбіти Микитася заблокували будівництво аварійних сховищ боєприпасів

Як пише видання, вибухи можуть прогриміти в будь-який момент, оскільки арсенали в Калинівці, Богданівці та Цвітосі, які повинні були бути оновлені до кінця 2021 року, до сих пір знаходяться в аварійному стані.

У 2018 році, ще за старої влади, коли Міноборони укладало контракти на їх реконструкцію, планувалося побудувати на територіях цих полігонів сучасні залізобетонні сховища. Мета - запобігти диверсії і вибухів на цих полігонах.

"Але станом на зараз обсяги першої черги (не кажучи вже про решту) в Богданівці виконані аж на 11%, а в Калинівці - на 10%", - говориться в статті. При цьому обидві компанії, які отримали близько 900 млн грн, не змогли навіть відзвітувати за свою роботу.

ЗМІ з'ясували, що фірми ТОВ "Північно-український будівельний альянс" і ТОВ "СК "Укрбудмонтаж", які виграли тендери, входили в структуру будівельної корпорації "Укрбуд", що належала Микитасю. А одним з ТОВ керують брати Андрій і Сергій Якусевичи.

Зараз Міноборони намагається якось розгребти спадщину, що дісталася від екс-міністра Степана Полторака - розірвати договори з обома ТОВ і відсудити заплачені гроші.

"Нових підрядників вони знайшли, але "Північно-український будівельний альянс "йде на зустрічні позови і блокує реальні роботи. По суті, шантажує Міноборони. У заручниках - вся країна", - зазначає журналіст.

А саме ТОВ заборгувало кредиторам сумарно майже 2 млрд грн і зараз проходить процедуру санації. Однак суд, стверджуючи план санації, дозволив Альянсу погашати ці борги не грошима, а шляхом виконання будівельних робіт до 2031 року. Фактично, суд дозволив розтягнути виконання оборонного замовлення ще на 10 років, попри аварійний стан полігонів і високі ризики вибухів.

Також видання зазначає, що начальником управління майна і ресурсів Міноборони планують призначити Віталія Лещенка. За повідомленнями ЗМІ він також з орбіти Микитася.

"Раніше фактично виконував обов'язки начальника управління капітального будівництва житла. Фігурант двох кримінальних справ - у квітні йому вручили підозру про участь в корупційній схемі", - пише "Цензор.Нет".

Журналісти звертають увагу, що це питання вимагає втручання керівництва країни, в тому числі і президента, оскільки арсенали залишаються відкритими і в будь-який момент можуть стати причиною чергового масштабного вибуху.