Скандал с "Кварталом 95": украинская певица вступилась за хор Веревки

Скандальное видео "Квартала 95" и хора Григория Веревки о сгоревшем доме Валерии Гонтаревой прокомментировала украинская народная артистка Мария Бурмака. Певица считает, что это неправильно, что музыкантов стали "травить" за выступление. Об этом она рассказала в передаче "Сніданок з 1+1".

Исполнительница отметила, что "шутка" ей совсем не понравилась, но хор Веревки теперь перечеркнули навсегда.

"Я узнала из звонка журналистов на следующий день. У меня сразу пронеслось мое детство, этот могучий хор, как я ходила на концерты. Я начала смотреть эту историю. Конечно, мне номер не понравился, потому что есть такие темы, на которые не стоит шутить", - сказала Бурмака.

По мнению певицы, "травля" - это неправильно, в сети поднялся большой резонанс и известные музыканты сильно пострадали из-за этого. Именно забрасывание камнями артистов - и есть "совок".

"Они получили какой-то гонорар, но насколько я понимаю, это не была какая-то наличка. Очевидно какой-то госрассчет, который также идет в кассу. Но в сети начали просто перечеркивать хор. Взять и топтать большой коллектив, бросать камнями, я против травли как таковой. Потому что это и есть "совок", - объяснила артистка.

Видео: Мария Бурмака высказалась о скандале с "кварталовцами" и хором Веревки (YouTube/ТСН)

Напомним, в последнем эфире "Квартала 95" юмористы и хор Григория Веревки спел песню о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой под названием "Горіла хата". В сети артистов и музыкантов заклеймили и опозорили.