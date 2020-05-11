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Скандал из-за коронавируса: под Киевом врачи требовали бешеные деньги за тесты

STYLERЖизнь    11.05.2020 - 09:16
Скандал из-за коронавируса: под Киевом врачи требовали бешеные деньги за тесты
Под Киевом разгорелся скандал с медиками (коллаж РБК-Украина)

В Белой Церкви медики вымогают огромные деньги за тест на COVID-19

В Белой церкви Киевской области разгорелся с медиками в больнице, которые требовали огромные деньги за тест на COVID-19. Дело в том, что в больнице №3 у 17-летней девушки требовали 429 гривен за прохождение теста и говорили, что эта сумма называется "благотворительным взносом". Об этом сообщил украинский военный и блогер Анатолий Штефан на своей Facebook-странице.

После того, как мать девушки возмутилась происходящим, медики вернули семье деньги. Как известно, все тесты на коронавирус в медицинских учреждениях должны быть бесплатными.

"Молодая девушка приехала в больницу №3 г. Белая Церковь. Сразу ей предложили пройти тест на COVID, который стоит, внимание - 429 грн., Сразу подсунув ей заявление о "благотворительной помощи", так как тест, если есть на то основания и подозрение - бесплатный. После того, как мать подняла шум, деньги девушке вернули. Вот скажите как же без мата комментировать эти действия людей в белых халатах? Мы везде пишем, поддерживаем, мы везде помогаем, а тут опять очередной бизнес-проект на который я тоже однажды чуть не попал, поэтому и решил написать. Суммы они сами придумывают, в основном смотря как кто одет", - пишет Штефан.

Кстати, в комментариях еще одна мама рассказала про "поборы" медиков в этой же больнице. По ее словам, у ее ребенка требовали осенью такую же сумму - 429 гривен, без оплаты "взноса" не хотели проводить операцию.

Скандал из-за коронавируса: под Киевом врачи требовали бешеные деньги за тесты

Скриншот комментария (Facebook)

Как мы ранее писали, названа страна в Европе, которая получит первой лекарство от коронавируса.

Теги Новости Украины Коронавирусбольница
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