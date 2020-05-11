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Скандал через коронавірус: під Києвом лікарі вимагали скажені гроші за тести

STYLERЖиття    11.05.2020 - 09:16
Скандал через коронавірус: під Києвом лікарі вимагали скажені гроші за тести
Під Києвом розгорівся скандал з медиками (колаж РБК-Україна)

У Білій Церкві медики вимагають величезні гроші за тест на COVID-19

У Білій церкві Київської області розгорівся з медиками лікарні, які вимагали величезні гроші за тест на COVID-19. Річ у тому, що в лікарні №3 у 17-річної дівчини вимагали 429 гривень за проходження тесту і говорили, що ця сума називається "благодійним внеском". Про це повідомив український військовий і блогер Анатолій Штефан на своїй Facebook-сторінці.

Після того, як мати дівчини обурилася тим, що відбувається, медики повернули родині гроші. Як відомо, всі тести на коронавірус в медичних установах повинні бути безкоштовними.

"Молода дівчина приїхала в лікарню №3 м. Біла Церква. Відразу їй запропонували пройти тест на COVID, який коштує, увага - 429 грн., Відразу підсунувши їй заяву про "благодійну допомогу", через те, що тест якщо є на те підстави і підозра - безкоштовний. Після того, як мати підняла шум, гроші повернули дівчині. От скажіть, як же без мата коментувати ці дії людей в білих халатах? Ми скрізь пишемо, підтримуємо, ми скрізь допомагаємо, а тут знову черговий бізнес-проект на який я теж одного разу мало не потрапив, тому і вирішив написати. Суми вони самі придумують, в основному дивлячись, як хто одягнений", - пише Штефан.

До речі, в коментарях ще одна мама розповіла про "побори" медиків у цій же лікарні. За її словами, у її дитини вимагали восени таку ж суму - 429 гривень, без оплати "внеску" не хотіли проводити операцію.

Скандал через коронавірус: під Києвом лікарі вимагали скажені гроші за тести

Скріншот коментаря (Facebook)

Як ми раніше писали, названа країна в Європі, яка отримає першої ліки від коронавірусу.

Теги Новини України Коронавірусбольница
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