Украинцев ожидает страшное последствие карантина: настоящий "бум"

Карантин приведет к расставанию пар, которые находились вместе (коллаж РБК-Украина)

Психотерапевт рассказала украинцев, что их ожидает после карантина

Карантин в Украине, который ввели из-за коронавируса, может привести общество к необратимым последствиям. Например, супруги или пары, живущие вместе, могут закончить свои отношения из-за долгого нахождения вместе. Дело в том, что у людей могли возникнуть проблемы и неразрешимые конфликты, которые привели к точке невозврата. Есть вероятность, что для кого-то это станет последней каплей и парам захочеться разойтись.

Такое мнение озвучивает психотерапевт и писательница Алеся Бывалькевич. Эксперт считает, что раньше некоторые пары терпели друг друга, так как можно было выйти и сменить обстановку, во время карантина это стало невозможным.

"Когда "границы откроют", есть вероятность, что людям захочется разбежаться, расстаться — и как можно скорее", —сказала эксперт "Фактам".

Психотерапевт привела в пример Китай, в котором после карантина произошел небывалый "бум" разводов, люди просто уже не могли находиться вместе.

Напомним, что 11 мая в Украине произойдет первый этап смягчения карантина. Для людей откроют парикмахерские и салоны, можно будет гулять в парке и сквере. Также заработают магазины непродовольственных товаров и рестораны с летними площадками. Масочный режим и соблюдение дистанции остается обязательным в нашей стране.

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