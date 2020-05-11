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Лекарство от коронавируса: какая страна в Европе получит первой

STYLERКоронавирус    11.05.2020 - 07:31
Лекарство от коронавируса: какая страна в Европе получит первой
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус диагностируют у новых пациентов каждый день, но в Европе начнут применять экспериментальное лекарство

Коронавирус обнаружен уже у более 4 миллионов человек во всем мире. При этом в Украине количество зараженных насчитывает более 15 тысяч человек. Возможно врачам удастся эффективней осуществлять лечение с помощью экспериментального препарата Авиган. Эстония станет одной из первых стран, которые получат японский препарат.

Авиган передали эстонскому посольству в Токио 6 мая. В Эстонию он должен прибыть на следующей неделе. В Японии это лекарство используется для лечения гриппа. Кроме того, его применяли и для лечения других вирусных заболеваний.

Авиган был одобрен властями Японии в 2014 году. Действующее вещество в лекарстве фавипиравир было открыто еще в 1998 году и разработано компанией Toyama Chemical. Об этом сообщает ERR.

Когда вспышка коронавируса только началась Министерство иностранных дел Эстонии совместно с Департаментом здоровья выявили желание получить препарат Авиган для испытания и потенциального лечения COVID-19.

Кроме того, Авиган захотели протестировать более 80 стран. В рамках международного сотрудничества Япония передала Эстонии препарат бесплатно. В свою очередь Эстония должна поделиться результатами клинических исследований.

Напомним, что американские ученые обнаружили новый способ передачи СOVID-19.

Теги Новости Украины здоровьеКоронавирус
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