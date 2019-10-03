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Скандал с Кивой: девушка, которой звонил нардеп, сделала признание

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 14:24
Скандал с Кивой: девушка, которой звонил нардеп, сделала признание
Фото: Илья Кива и Юлия Панкратова лично не знакомы (Коллаж РБК-Украина)

Илья Кива звонил Юлии Панкратовой прямо на заседании Рады

Илья Кива попал в скандал после переписки и звонка с моделью Юлией Панкратовой из Одессы прямо в здании Рады. После разговора с девушкой скандальный депутат странно поправлял штаны, чем вызвал бурю обсуждения в сети. Люди уличили его в не совсем адекватном поведении после общения с 30-летней дамой. Журналисты нашли ту самую девушку, с которой общался Кива и задали ей несколько вопросов.

Юлия Панкратова из Одессы сообщила, что лично не знает Илью Киву, а ее номер легко узнать, так как она человек публичный. О цели звонка депутата она не знает, но предполагает, что он звонил, так как хотел участвовать в благотворительности.

"Я занимаюсь организацией конкурсов красоты, но сама в них не участвую. Моя контактная информация не скрыта и я человек публичный. По сему, возможно, Илья Кива хотел помочь с благотворительной стороны. Мы помогаем детям, детским домам. Личного общения с Кивой у меня никогда не было", - цитирует девушку "Вести".

По словам Юлии, она была в шоке и совсем не знала, кто ей звонит, а потом в СМИ начали появляться слухи об их "связи". Девушка уверяет, что ни о каких отношениях с Ильей Кивой нет и речи.

Скандал с Кивой: девушка, которой звонил нардеп, сделала признаниеФото: Юлия Панкратова (Instagram)

"Когда он мне позвонил, я понятия не имела, кто мне звонит. Я не взяла трубку и вся эта ситуация для меня шоковая. И совершенно непонятно, зачем приписывать с ним со мной какие-то отношения", - сказала Панкратова.

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