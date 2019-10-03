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Скандал з Ківою: дівчина, якій телефонував нардеп, зробила визнання

STYLERЖиття    03.10.2019 - 14:24
Скандал з Ківою: дівчина, якій телефонував нардеп, зробила визнання
Фото: Ілля Ківа і Юлія Панкратова особисто не знайомі (Колаж РБК-Україна)

Ілля Ківа дзвонив Юлії Панкратовій прямо на засіданні Ради

Ілля Ківа потрапив у скандал після листування і дзвінка з моделлю Юлією Панкратовою з Одеси прямо в будівлі Ради. Після розмови з дівчиною скандальний депутат дивно поправляв штани, чим викликав хвилю обговорення в мережі. Люди викрили його в не зовсім адекватній поведінці після спілкування з 30-річної пані. Журналісти знайшли ту саму дівчину, з якою спілкувався Ківа і поставили їй кілька запитань.

Юлія Панкратова з Одеси повідомила, що особисто не знає Іллю Ківу, а її номер легкодізнатися, адже вона людина публічна. Про мету дзвінка депутата вона не знає, але припускає, що він дзвонив, адже хотів брати участь у благодійності.

"Я займаюся організацією конкурсів краси, але сама в них не беру участь. Моя контактна інформація не прихована, бо я людина публічна. Тому, можливо, Ілля Ківа хотів допомогти з благодійного боку. Ми допомагаємо дітям, дитячим будинкам. Особистого спілкування з Ківою у мене ніколи не було", - цитує дівчину "Вести".

За словами Юлії, вона була в шоці і зовсім не знала, хто їй дзвонить, а потім в ЗМІ почали з'являтися чутки про їх "зв'язок". Дівчина запевняє, що ні про які стосунки з Іллею Ківою немає й мови.

Скандал з Ківою: дівчина, якій телефонував нардеп, зробила визнанняФото: Юлія Панкратова (Instagram)

"Коли він мені подзвонив, я поняття не мала, хто мені дзвонить. Я не взяла трубку і вся ця ситуація для мене шокова. І зовсім незрозуміло, навіщо приписувати з ним зі мною якісь стосунки", - сказала Панкратова.

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