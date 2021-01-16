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Скандал в метро Киева набирает обороты: "уничтожают" станцию за огромные деньги

Автор: Людмила Жукова

В киевском метрополитене разгорелся громкий скандал. Дело в том, что на станции метро "Печерская" в рамках проекта по энергоэффективности завершают работы по установке современного LED-освещения. Для этого на станции демонтируют оригинальный дизайн старых светильников и устанавливают новые за 4,3 миллиона гривен.

Об этом стало известно из сообщения в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Там же сообщается, что "новое освещение позволит усилить уровень освещенности станции, сделает перевозки пассажиров более удобными и безопасными, а также позволит экономить электроэнергию с помощью современных светильников".

На метро "Печерская" собираются установить новое освещение (фото: kyivcity.gov.ua)

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На странице Ukrainian Modernism в Facebook обратили внимание на то, что дизайн станции метро "Печерская" специально разрабатывался архитекторами Валерием Гневышевым, Николаем Алешкиным и Тамарой Целиковской в 1990 году. А в 2021 году киевский метрополитен без общественных обсуждений решил "осовременить" станцию.

"В 2021 году руководство киевского метрополитена без общественных обсуждений начинает уничтожать труд архитекторов и архитектурный ансамбль станции. Уже были демонтированы светильники в боковых залах. Запланировано демонтировать все 369 оригинальных светильников - по тендеру на 4,300,000 гривен. Вот так как руководство подает свои деструктивные действия. "Новое освещение реализует такие цели: повышение уровня освещенности станции, экономия электроэнергии, и использование современного освещения", - сказано в сообщении на странице.

Также авторы поста отмечают, что на станции метро "Печерская" была включена всегда всего треть освещения, а экономия электроэнергии от диодных новых светильников очень сомнительна.

"По подсчетам урбанистки Dasha Nedozim, новое освещение отобьет затраченные средства только через 60 лет. Третье: современное освещение это самоцель?! Если коммунальщики Киева уничтожают исторические фонари, то это не значит что такое надругательство над наследием надо делать и в метро", - резюмировали в сообщении.

В комментариях к посту поднялся настоящий скандал. Украинцы не понимают, почему за бешеные деньги нужно закупать новое освещение и убивать оригинальный дизайн станции.

  • Може рейки було ремонтувати?! Ви помітили теж - поїзда ідуть повільніше, чомусь погойдування з'явилося, а грохот шо навушники з вух випадають.
  • Когда у руля колхозники.
  • Світильники були самою виразною візуальною фішкою, коли я працював, або жив неподалік цієї станції, то саме за світильниками розумів, що приїхав, куди слід. Прощавайте, лампочки!
  • Так важко просто замінити лампи розжарювання у світильниках на LED-лампи ? Це ж набагато дешевше!
  • Зупиніть вандалізм!
  • Просто жах. З сучасними технологіями дуже легко було б зробити тираж репродукції старих світильників під лед. Тупе відмивання грошей, з погіршенням. навіть простішими засобами можливо було б збереження ритму.
  • Жахливо, що ці люди вважають, що мають право розпоряджатись загальним, як своїм власним! Вимагаємо це зупинити!
  • Такі круті світильники реально оригінально. Жаль, що демонтували. Тримаю за Вас кулаки!

Как мы ранее писали, в метро Киева назвали самые загруженные станции.

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