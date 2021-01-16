Скандал в метро Киева набирает обороты: "уничтожают" станцию за огромные деньги

В киевском метрополитене разгорелся громкий скандал. Дело в том, что на станции метро "Печерская" в рамках проекта по энергоэффективности завершают работы по установке современного LED-освещения. Для этого на станции демонтируют оригинальный дизайн старых светильников и устанавливают новые за 4,3 миллиона гривен.

Об этом стало известно из сообщения в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Там же сообщается, что "новое освещение позволит усилить уровень освещенности станции, сделает перевозки пассажиров более удобными и безопасными, а также позволит экономить электроэнергию с помощью современных светильников".

На метро "Печерская" собираются установить новое освещение (фото: kyivcity.gov.ua)

На странице Ukrainian Modernism в Facebook обратили внимание на то, что дизайн станции метро "Печерская" специально разрабатывался архитекторами Валерием Гневышевым, Николаем Алешкиным и Тамарой Целиковской в 1990 году. А в 2021 году киевский метрополитен без общественных обсуждений решил "осовременить" станцию.

"В 2021 году руководство киевского метрополитена без общественных обсуждений начинает уничтожать труд архитекторов и архитектурный ансамбль станции. Уже были демонтированы светильники в боковых залах. Запланировано демонтировать все 369 оригинальных светильников - по тендеру на 4,300,000 гривен. Вот так как руководство подает свои деструктивные действия. "Новое освещение реализует такие цели: повышение уровня освещенности станции, экономия электроэнергии, и использование современного освещения", - сказано в сообщении на странице.

Также авторы поста отмечают, что на станции метро "Печерская" была включена всегда всего треть освещения, а экономия электроэнергии от диодных новых светильников очень сомнительна.

"По подсчетам урбанистки Dasha Nedozim, новое освещение отобьет затраченные средства только через 60 лет. Третье: современное освещение это самоцель?! Если коммунальщики Киева уничтожают исторические фонари, то это не значит что такое надругательство над наследием надо делать и в метро", - резюмировали в сообщении.

В комментариях к посту поднялся настоящий скандал. Украинцы не понимают, почему за бешеные деньги нужно закупать новое освещение и убивать оригинальный дизайн станции.

Може рейки було ремонтувати?! Ви помітили теж - поїзда ідуть повільніше, чомусь погойдування з'явилося, а грохот шо навушники з вух випадають.

Когда у руля колхозники.

Світильники були самою виразною візуальною фішкою, коли я працював, або жив неподалік цієї станції, то саме за світильниками розумів, що приїхав, куди слід. Прощавайте, лампочки!

Так важко просто замінити лампи розжарювання у світильниках на LED-лампи ? Це ж набагато дешевше!

Зупиніть вандалізм!

Просто жах. З сучасними технологіями дуже легко було б зробити тираж репродукції старих світильників під лед. Тупе відмивання грошей, з погіршенням. навіть простішими засобами можливо було б збереження ритму.

Жахливо, що ці люди вважають, що мають право розпоряджатись загальним, як своїм власним! Вимагаємо це зупинити!

Такі круті світильники реально оригінально. Жаль, що демонтували. Тримаю за Вас кулаки!

Как мы ранее писали, в метро Киева назвали самые загруженные станции.