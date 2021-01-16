Скандал в метро Киева набирает обороты: "уничтожают" станцию за огромные деньги

В киевском метрополитене разгорелся громкий скандал. Дело в том, что на станции метро "Печерская" в рамках проекта по энергоэффективности завершают работы по установке современного LED-освещения. Для этого на станции демонтируют оригинальный дизайн старых светильников и устанавливают новые за 4,3 миллиона гривен.
Об этом стало известно из сообщения в Департаменте транспортной инфраструктуры.
Там же сообщается, что "новое освещение позволит усилить уровень освещенности станции, сделает перевозки пассажиров более удобными и безопасными, а также позволит экономить электроэнергию с помощью современных светильников".
На странице Ukrainian Modernism в Facebook обратили внимание на то, что дизайн станции метро "Печерская" специально разрабатывался архитекторами Валерием Гневышевым, Николаем Алешкиным и Тамарой Целиковской в 1990 году. А в 2021 году киевский метрополитен без общественных обсуждений решил "осовременить" станцию.
"В 2021 году руководство киевского метрополитена без общественных обсуждений начинает уничтожать труд архитекторов и архитектурный ансамбль станции. Уже были демонтированы светильники в боковых залах. Запланировано демонтировать все 369 оригинальных светильников - по тендеру на 4,300,000 гривен. Вот так как руководство подает свои деструктивные действия. "Новое освещение реализует такие цели: повышение уровня освещенности станции, экономия электроэнергии, и использование современного освещения", - сказано в сообщении на странице.
Также авторы поста отмечают, что на станции метро "Печерская" была включена всегда всего треть освещения, а экономия электроэнергии от диодных новых светильников очень сомнительна.
"По подсчетам урбанистки Dasha Nedozim, новое освещение отобьет затраченные средства только через 60 лет. Третье: современное освещение это самоцель?! Если коммунальщики Киева уничтожают исторические фонари, то это не значит что такое надругательство над наследием надо делать и в метро", - резюмировали в сообщении.
В комментариях к посту поднялся настоящий скандал. Украинцы не понимают, почему за бешеные деньги нужно закупать новое освещение и убивать оригинальный дизайн станции.
Как мы ранее писали, в метро Киева назвали самые загруженные станции.