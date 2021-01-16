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Скандал у київському метро набирає обертів: "знищують" станцію за величезні гроші

Автор: Людмила Жукова

У київському метрополітені розгорівся гучний скандал. Справа в тому, що на станції метро "Печерська" в рамках проекту по енергоефективності завершують роботи по встановленню сучасного LED-освітлення. Для цього на станції демонтують оригінальний дизайн старих світильників і встановлять нові за 4,3 мільйона гривень.

Про це стало відомо з повідомлення в Департаменті транспортної інфраструктури.

Там же повідомляється, що "нове освітлення дозволить посилити рівень освітленості станції, зробить перевезення пасажирів більш зручними і безпечними, а також дозволить економити електроенергію за допомогою сучасних світильників".

На метро "Печерська" збираються встановити нове освітлення (фото: kyivcity.gov.ua)

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На сторінці Ukrainian Modernism у Facebook звернули увагу на те, що дизайн станції метро "Печерська" спеціально розроблявся архітекторами Валерієм Гневишевим, Миколою Альошкіним і Тамарою Целіковською в 1990 році. А в 2021 році київський метрополітен без громадських обговорень вирішив "осучаснити" станцію.

"У 2021 році керівництво київського метрополітену без громадських обговорень починає знищувати працю архітекторів і архітектурний ансамбль станції. Вже були демонтовані світильники в бокових залах. Заплановано демонтувати всі 369 оригінальних світильників - по тендеру на 4,300,000 гривень. Ось так як керівництво подає свої деструктивні дії. "Нове освітлення реалізує такі мети: підвищення рівня освітленості станції, економія електроенергії, та використання сучасного освітлення", - сказано в повідомленні на сторінці.

Також автори поста відзначають, що на станції метро "Печерська" була включена завжди всього третина освітлення, а економія електроенергії від нових діодних світильників дуже сумнівна.

"За підрахунками урбаністки Dasha Nedozim, нове освітлення відіб'є витрачені кошти лише через 60 років. Третє: сучасне освітлення це самоціль?! Якщо комунальники Києва знищують історичні ліхтарі, то це не означає, що таку наругу над спадщиною треба робити й в метро", - резюмували в повідомленні.

В коментарях до посту піднявся справжній скандал. Українці не розуміють, чому за скажені гроші потрібно закуповувати нове освітлення і вбивати оригінальний дизайн станції.

  • Може рейки було ремонтувати?! Ви помітили теж - поїзда ідуть повільніше, чомусь погойдування з'явилося, а гуркіт шо навушники з вух випадають.
  • Коли біля керма колгоспники.
  • Світильники були самою виразною візуальною фішкою, коли я працював, або живий неподалік цієї станції, то саме за світильниками розумів, що приїхав, куди слід. Прощавайте, лампочки!
  • Так важко просто замінити лампи розжарювання у світильниках на LED-лампи ? Це ж набагато дешевше!
  • Зупиніть вандалізм!
  • Просто жах. З сучасними технологіями дуже легко було б зробити тираж репродукції старих світильників під лід. Тупе відмивання грошей, з погіршенням. навіть простішими засобами можливо було б збереження ритму.
  • Жахливо, що ці люди вважають, що мають право розпоряджатись загальним, як своїм власним! Вимагаємо це зупинити!
  • Такі круті світильники реально оригінально. Шкода, що демонтували. Тримаю за Вас кулаки!

Як ми раніше писали, в метро Києва назвали найбільш завантажені станції.

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