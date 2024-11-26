Скандал на "Холостяку". Учасниця реаліті розкрила реальну причину сварки між Ксюшею та Вікою

Чому виник скандал на "Холостяку"

В Карпатах, де відбувалися зйомки четвертого випуску, між учасницями виник серйозний конфлікт. Інна, Вероніка та Віка розповіли іншим дівчатам, що вони вже цілувалися з Тереном.

Хтось почав плакати, а хтось вирішив перейти на образи. Так, коли Ксюша та Віка занадто емоційно обговорювали ситуацію, вони почали "бити" по найболючішому.

Ксюша заявила, що Віка приймає антидепресанти та багато палить, хоча й не розповідає про це Терену. У відповідь на це учасниця почула слова про "непропрацьовані травми".

І виявилося, "чорна кішка" пробігла між дівчатами ще перед зйомками. Днями Анастасія ділилася кадрами з "Холостяка" і розповіла, як учасниці їхали в Карпати. Конфлікт між Ксюшею та Вікою виник саме у той час.

"Цілу дорогу з Києва до Карпат ми слухали музику, бо нічого окрім цього не можна робити, ну, музику також не можна було слухати, просто редактори змилостивились. Також відбувся серйозний конфлікт між Ксюшею і Вікою через те, що Віка хотіла, щоб музика була тихіше, а Ксюша, щоб так і залишалось", - написала Анастасія.

"Тому те, що вони сварились в 4-му епізоді, в більшості було спровоковано цим інцидентом. Так як він трапився за камерою, звичайно вам би його не показали", - додала вона.

Допис Анастасії (скріншот)