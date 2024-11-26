Скандал на "Холостяке". Участница реалити раскрыла реальную причину ссоры между Ксюшей и Викой

Почему возник скандал на "Холостяке"

В Карпатах, где проходили съемки четвертого выпуска, между участниками возник серьезный конфликт. Инна, Вероника и Вика рассказали другим девушкам, что они целовались с Тереном.

Кто-то начал плакать, а кто-то решил перейти на оскорбления. Так, когда Ксюша и Вика слишком эмоционально обсуждали ситуацию, они начали "бить" по самому больному.

Ксюша заявила, что Вика принимает антидепрессанты и много курит, хотя и не рассказывает об этом Терену. В ответ на это участница услышала слова о "непроработанных травмах".

И оказалось, "черная кошка" пробежала между девушками еще перед съемками. На днях Анастасия делилась кадрами из "Холостяка" и рассказала, как участницы ехали в Карпаты. Конфликт между Ксюшей и Викой возник именно в то время.

"Всю дорогу из Киева в Карпаты мы слушали музыку, потому что ничего кроме этого нельзя делать, ну, музыку также нельзя было слушать, просто редакторы сжалились. Также произошел серьезный конфликт между Ксюшей и Викой из-за того, что Вика хотела, чтобы музыка была тише, а Ксюша, чтобы так и оставалось", - написала Анастасия.

"Поэтому то, что они ссорились в 4-м эпизоде, в большинстве было спровоцировано этим инцидентом. Так как он случился за камерой, конечно, вам бы его не показали", - добавила она.

Пост Анастасии (скриншот)