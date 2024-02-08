Скандал на Евровидении: Израиль представит певица, которая жила в РФ и ездила в оккупированный Крым

Вокруг Евровидения разгорелся новый скандал. Оказалось, что от Израиля на песенном конкурсе будет выступать 20-летняя певица Эден Голан, которая жила и строила карьеру в РФ, а также ездила во временно оккупированный Крым.

При написании материала были использованы источники: страница Евровидения в Instagram, интервью Голан для сайта Mako Co, Hromaske, YouTube-канал артистки, посты пользователей в соцсети X (Twitter).

Что известно о певице, которую уже захейтили в сети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Выступала в Крыму и жила в РФ

Так, Израиль уже объявил, что Голан будет представлять страну на Евровидении. На фоне этого СМИ и пользователи сети начали активно изучать факты биографии девушки.

Оказалось, что в прошлом певица активно пыталась построить карьеру в РФ. Она записывала песни и делала каверы на русском языке. Кроме того, Голан принимала участие в фестивале "Новая волна", который РФ устраивала в оккупированном Крыму.

Девушка выходила на сцену вместе с артистами, такими как Нюша и Сергей Лазарев, которые никак не осудили полномасштабную войну РФ против Украины и поддерживают режим Путина.

Голан выступала в РФ и Крыму, а также записывала песни на русском языке (скриншоты)

Девушка хотела представлять РФ на детском Евровидении, а в 2018 году она принимала участие в шоу "Голос. Дети" на росТВ. При этом звездным тренером юной певицы была путинистка Пелагея.

Что певица говорила о РФ

В интервью Голан рассказывала, что она переехала в Москву вместе с родителями, когда была маленькой. Все это время она находилась там. Певица назвала Москву "прекрасным городом", к которому она так и не смогла привыкнуть. Голан жаловалась на антисемитизм, но отмечала, что "благодарна" этой стране за старт карьеры.

Девушка вернулась в Израиль в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Впрочем, певица не стала публично осуждать действия страны-агрессора.

Как на певицу реагирует сеть

В соцсетях уже нашли информацию о том, что родители Голан продолжают вести бизнес и продавать "витаминные капельницы" в РФ даже после переезда. Кроме того, юзеров возмущает то, что певица никак не комментирует агрессию Кремля и события в Украине.

Юзеры осудили позицию певицы (скриншот)

Кроме того, в комментариях пользователи пишут:

"Какая же она отвратительная"

"Эти проклятые россияне лезут отовсюду!"

"Хочется блевать".

Вероятно, на фоне хейта Голан решила закрыть свою страницу в Instagram. Она никак не реагирует на критику и пока не прокомментировала свое прошлое в РФ.

Певица закрыла профиль (скриншот)