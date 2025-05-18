Скандал на "Євробаченні-2025". Tommy Cash отримав високі бали від українського журі: мережа в люті

"Євробачення-2025" відгриміло, але в Україні досі не вщухають суперечки - цього разу через оцінки нашого журі. Українські судді несподівано поставили високі бали Tommy Cash - виконавцю, який товаришує з росіянами. Такий крок викликав справжній шквал обурення в соцмережах, де користувачі не приховують свого незадоволення.
Подробиці скандалу дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Під час прямого ефіру співачка Jerry Heil, яка цьогоріч оголошувала бали від українського журі, з’явилася на екранах у яскравому образі й традиційно вручила 12 балів одній із країн.
Хоч головні 12 балів дісталися Німеччині, багато хто обурився через те, що українське журі дуже високо оцінило представника Естонії - Tommy Cash отримав аж 5 балів.
Саме тоді стало відомо, хто входить до складу українського національного журі.
Офіційний склад журі формували за допомогою голосування українців через додаток Дія, і до нього увійшли:
MELÓVIN - співак, який представляв Україну на Євробаченні 2018,
Дмитро Шуров (Pianoбой) - композитор і музикант,
Олена Шоптенко - відома хореографиня та зірка телешоу,
Tayanna - співачка і авторка пісень, фіналістка Нацвідборів 2017 і 2018
Нателла Чхартішвілі-Зацаринна - продюсерка музичних телеканалів М1 та М2.
Саме ці п’ятеро вирішували половину голосів від України - адже за правилами оцінки формуються на 50% з голосів глядачів і на 50% з оцінок національного журі.
Не минуло й кількох хвилин після оголошення балів від України, як MELÓVIN виклав у мережу фото свого бюлетеня з оцінками.
"Сьогодні я, як член національного журі Євробачення цього року, віддав свої бали всім країнам-учасницям. Я прийняв рішення не приховувати свій рейтинг - у межах відкритості перед суспільством. Оцінювання йде у порядку: 1 - найвища позиція, далі - за спаданням", - написав MELÓVIN.
Так, найвищі - 12 балів - він віддав німецькому дуету Abor & Tynna. А от на друге місце несподівано поставив естонського виконавця Tommy Cash, що одразу ж викликало хвилю обговорень:
Зазначимо, що режисеркою номера Tommy Cash була Аліна П’язок - вона має російський паспорт і вже давно працює з артистом: знімала йому кліпи і відповідала за візуальну частину виступу на "Євробаченні".
До того ж сам виконавець неодноразово співпрацював з росіянами, а в його проєктах часто з’являються відсилки до радянського минулого, що багатьом в Україні здається щонайменше дивним у теперішній реальності.
Напередодні півфіналів і фіналу українці масово закликали не підтримувати Естонію, звинувачуючи артиста у м’якій пропаганді "миру" - в риториці, яка дуже нагадує російські наративи.
Додаткове напруження додав і бекграунд самого Tommy Cash: його мама має українське коріння, бабуся - з Росії, а сам він з дитинства вільно говорить як естонською, так і російською.
В умовах повномасштабної війни подібне поєднання фактів стало гарячою темою для дискусій в українському інформаційному просторі.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: соцмережа X MELOVIN, Instagram Tommy Cash.