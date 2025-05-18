Скандал на "Евровидении-2025". Tommy Cash получил высокие баллы от украинского жюри: сеть в ярости

"Евровидение-2025" отгремело, но в Украине до сих пор не утихают споры - на этот раз из-за оценок нашего жюри. Украинские судьи неожиданно поставили высокие баллы Tommy Cash - исполнителю, который дружит с россиянами. Такой шаг вызвал настоящий шквал возмущения в соцсетях, где пользователи не скрывают своего недовольства.
Подробности скандала узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Во время прямого эфира певица Jerry Heil, которая в этом году объявляла баллы от украинского жюри, появилась на экранах в ярком образе и традиционно вручила 12 баллов одной из стран.
Хотя главные 12 баллов достались Германии, многие возмутились из-за того, что украинское жюри очень высоко оценило представителя Эстонии - Tommy Cash получил аж 5 баллов.
Именно тогда стало известно, кто входит в состав украинского национального жюри.
Официальный состав жюри формировали с помощью голосования украинцев через приложение Дія, и в него вошли:
MELÓVIN - певец, который представлял Украину на Евровидении 2018,
Дмитрий Шуров (Ріапобой) - композитор и музыкант,
Алена Шоптенко - известный хореограф и звезда телешоу,
Tayanna - певица и автор песен, финалистка Нацотборов 2017 и 2018
Нателла Чхартишвили-Зацаринная - продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2.
Именно эти пятеро решали половину голосов от Украины - ведь по правилам оценки формируются на 50% из голосов зрителей и на 50% из оценок национального жюри.
Не прошло и нескольких минут после объявления баллов от Украины, как MELÓVIN выложил в сеть фото своего бюллетеня с оценками.
"Сегодня я, как член национального жюри Евровидения этого года, отдал свои баллы всем странам-участницам. Я принял решение не скрывать свой рейтинг - в рамках открытости перед обществом. Оценивание идет в порядке: 1 - самая высокая позиция, далее - по убыванию", - написал MELÓVIN.
Так, самые высокие - 12 баллов - он отдал немецкому дуэту Abor & Tynna. А вот на второе место неожиданно поставил эстонского исполнителя Tommy Cash, что сразу же вызвало волну обсуждений:
Отметим, что режиссером номера Tommy Cash была Алина Пязок - она имеет российский паспорт и уже давно работает с артистом: снимала ему клипы и отвечала за визуальную часть выступления на "Евровидении".
К тому же сам исполнитель неоднократно сотрудничал с россиянами, а в его проектах часто появляются отсылки к советскому прошлому, что многим в Украине кажется по меньшей мере странным в нынешней реальности.
Накануне полуфиналов и финала украинцы массово призывали не поддерживать Эстонию, обвиняя артиста в мягкой пропаганде "мира" - в риторике, которая очень напоминает российские нарративы.
Дополнительный накал добавил и бэкграунд самого Tommy Cash: его мама имеет украинские корни, бабушка - из России, а сам он с детства свободно говорит как на эстонском, так и на русском.
В условиях полномасштабной войны подобное сочетание фактов стало горячей темой для дискуссий в украинском информационном пространстве.
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При написании материала использовались следующие источники: соцсеть X MELOVIN, Instagram Tommy Cash.