Скандал с экс-женой Князева на польской границе: глава Нацполиции выступил с заявлением

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев прокомментировал информацию о задержании своей бывшей жены на польской границе с незадекларированной крупной суммой денег. Виктория Князева была за рулем авто, в котором также находились двое граждан Украины и еще один - Хорватии.

Князев на своей странице в Facebook обьяснил детали инцидента.

Руководитель НПУ подчеркнул, что после обнародования в прессе сообщения о задержании польскими пограничниками на автопереходе "Хребенне - Рава-Русская" его экс-жены, Вадима Кагана, Андрея Посметюка и Бояна Маликена, которые перевозили 650 тысяч евро, его частная жизнь "стала топ-темой для обсуждения".

"Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки", - написал он.

Князев в своем посте не уточняет, о какой именно сумме идет речь, но отмечает, что это точно не "почти мешки с деньгами".

Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)

Как объяснил шеф Национальной полиции, его экс-супруга Князева уже несколько лет является сотрудником крупной строительной компании "Атлант", со штатом более 500 человек. Фирму возглавляет 78-летний Каган.

"Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему", - говорится в публикации.

Князев сообщил, что средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре Киева.

По словам главы НПУ, имеющегося пакета документов по задекларированных деньгам пограничникам на границе не хватило.

"Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - рассказал Князев.

Также он уточнил, что никаких ценностей у его экс-жены не изымали. При себе в дамской сумочке были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые польских правоохранителей не заинтересовали.

Фото: скрин facebook.com/sergii.knyazev

Напомним, что в августе 2018 года Виктория Князева устроила ДТП в Ужгороде - она за рулем Volkswagen Touareg сбила мотоциклиста. Пострадавший получил телесные повреждения.