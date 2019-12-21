Скандал в детском саду Мариуполя: воспитательница подарила детям "жесткие" подарки

В Мариуполе в детском саду разгорелся скандал (Коллаж РБК-Украина)

В детском саду Мариуполя воспитательница приготовила детям специфические подарки

В Мариуполе в детском саду разгорелся скандал. Дело в том, что воспитатель на день Святого Николая положила под подушку некоторым детям розги. Судя по всему, педагог очень буквально поняла традицию праздника - класть непослушным детям под подушки вместо подарков розги. Об этом сообщает издание BBC.

Как рассказала одна из мам, ее сын из старшей группы после тихого часа обнаружил у себя под подушкой розги и очень расстроился. Такой же "подарочек" получили еще двое детей из группы.

На вопрос одной из бабушек детей воспитателю, зачем она это сделала, та ответила ей, что в группе есть непослушные дети.

Исполняющая обязанности заведующего детсада Валентина Калиниченко отметила, что воспитательница, о которой идет речь, совсем не хотела расстроить детей, она так сделала с воспитательной целью.

"Она мне объяснила, что провела перед тем беседу в игровой форме с детьми о том, что вежливым детям Николай приносит подарки, а невежливым – розги", – добавила Калиниченко.

Также отмечается, что на День святого Николая подарки получили все дети. И те, кому положили розги – тоже.