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Скандал у дитячому садку Маріуполя: вихователька подарувала дітям "жорсткі" подарунки

STYLERЖиття    21.12.2019 - 13:57
Скандал у дитячому садку Маріуполя: вихователька подарувала дітям "жорсткі" подарунки
У Маріуполі в дитячому садку розгорівся скандал (Колаж РБК-Україна)

У дитячому садку Маріуполя вихователька приготувала дітям специфічні подарунки

У Маріуполі в дитячому садку розгорівся скандал. Справа в тому, що вихователь на день Святого Миколая поклала під подушку деяким дітям різки. Судячи з усього, педагог дуже буквально зрозуміла традицію свята - класти неслухняним дітям під подушки замість подарунків різки. Про це повідомляє видання BBC.

Як розповіла одна з мам, її син зі старшої групи після тихої години виявив у себе під подушкою різки і дуже засмутився. Такий же "подаруночок" отримали ще двоє дітей з групи.

На запитання однієї з бабусь дітей вихователю, навіщо вона це зробила, та відповіла їй, що в групі є неслухняні діти.

Виконуюча обов'язки завідувача дитсадка Валентина Калініченко зазначила, що вихователька, про яку йде мова, зовсім не хотіла засмутити дітей, вона так зробила з виховною метою.

"Вона мені пояснила, що провела перед тим бесіду в ігровій формі з дітьми про те, що чемним дітям Миколай приносить подарунки, а нечемним – різки", – додала Калініченко.

Також зазначається, що на День святого Миколая подарунки отримали всі діти. І ті, кому поклали різки – теж.

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