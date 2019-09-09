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Маленькая принцесса Шарлотта: как называли малышку в детском саду

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 19:38
Маленькая принцесса Шарлотта: как называли малышку в детском саду
Фото: Принцесса Шарлотта (facebook com TheBritishMonarch)

Появились подробности об увлечениях девочки в детском саду

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма - Шарлотта 5 сентября пошла в школу и уже осваивается в новом учебном заведении. До этого малышка ходила в престижный детский сад Willcocks, который находится совсем близко от лондонской резиденции - Кенсигтонского дворца. Отмечается, что в дошкольном учреждении, у принцессы было много друзей, а она была очень общительна и дружелюбна. Также у нее было очень забавное прозвище "Принцесса-воин".

Как известно, маленькая Шарлотта очень активная девочка и за словом в карман не лезет. Она обожает забавы и приключения, а также всевозможные шалости, как и любой другой ребенок. Отмечается, что она очень любит лазить по деревьям и играть в футбол. По словам воспитателей в детском саду, Шарлотта - настоящий сорванец.

Маленькая принцесса Шарлотта: как называли малышку в детском садуФото: Принцесса Шарлотта (facebook com TheBritishMonarchy)

Отметим, что в школе принцесса не будет пользоваться своим титулом. По документам она будет записана, как Шарлотта Кембридж. Судя по всему, одноклассники, будут назвать ее домашним именем - Лотти. Именно так называют ее родители - Кейт и Уильям. Точно так девочку называли и в дошкольном учреждении.

Как мы ранее писали, Кейт Миддлтон и принц Уильям сменили дочери фамилию.

Напомним, ранее мы писали о том, что 4-летняя дочь Кейт Миддлтон показала "неприличный" жест.

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