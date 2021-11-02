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Скандал на борту самолета в Харькове: пассажир решил покурить во время полета

Автор: Анна Шиканова

В Харькове пассажиры самолета вынуждены были после посадки провести лишнее время на борту из-за скандального и неадекватного пассажира, который сначала опоздал на рейс, а потом решил покурить в салоне.

Детали рассказала одна из пассажирок самолета по имени Арина на своей странице в Instagram.

Скандал с пассажирами произошел на борту самолета, который следовал из Турции в Харьков. По словам женщины, конфликт начался еще при вылете из Турции.

Перед вылетом сотрудники авиакомпании искали пассажира, который прошел регистрацию, но в самолет так и не попал. Его буквально "занесли" в самолет, так как на ногах он не держался.

После того как самолет набрал высоту, старший стюард сделал замечание одному из пассажиров, а также опоздавшему – их просили несколько раз надеть маски. Через некоторое время девушка, которая сидела рядом с опоздавшим пассажиром, попросила ее немедленно пересадить.

Как выяснилось, нетрезвый пассажир решил покурить в салоне самолета. Стюарды делали мужчине замечание, он на какое время успокаивался, а потом снова пытался закурить.

По прибытию в Харьков, пассажиров попросили остаться на своих местах и не покидать самолет до приезда полиции.

У курильщика забрали паспорт и посадочный талон. А через 15 минут нарушителя забрала полиция. И только после этого пассажирам разрешили покинуть салон самолета.

Стоит отметить, что дебошир летел в самолете не один, а с компанией. Им всем стюарды неоднократно делали замечание.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Запорожьем разгорелся скандал в детском саду.

А также мы рассказывали о том, что YouTube попал в скандал из-за артистов.

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скандалСамолетпассажир