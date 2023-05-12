"Окаменевшие" люди из Помпеев - фейк. Ученые развенчали популярный археологический миф

Долгое время считалось, что окаменелости, найденные в Помпеях, являются телами местных жителей, погибших от извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года. Но сейчас ученые обнаружили, интересный факт, что опровергает предыдущую теорию.

Как погибли Помпеи

К 79 году в приморском курортном древнеримском городке бушевала жизнь. Жители, скорее всего, даже и не подозревали, что скоро станут жертвами вулкана Везувий, который был совсем рядом с городом.

Извержение Везувия было настоящей катастрофой. Смертоносная смесь раскаленного газа, расплавленной породы и горячего пепла поглотила окрестности города, внезапно застав жителей Помпеев.

Сегодня Помпеи являются туристической достопримечательностью, которая привлекает около 2,5 млн посетителей в год. Главной прелестью этого места являются знаменитые "каменные" тела древних горожан, погибших от вулкана.

Помпеи сегодня являются популярным туристическим местом (фото: GettyImages)

Что не так с "телами" из Помпеев

Главный казус в том, что эти "тела" на самом деле не являются телами. Они - результат хитроумной археологической техники, разработанной в 1860-х годах.

Настоящие тела давно исчезли, оставив после себя пустоты в лаве, где фигура умершего удерживала лаву, пока та остыла вокруг тела.

Археологи заметили серию четких пустот в золе. В этих отверстиях содержались настоящие "тела" жителей Помпеев, но это были не те каменные фигуры, которые сегодня можно увидеть. Когда плоть человека сгорала, то оставалась пустота в застывшей лаве - отпечаток формы человека в момент смерти.

Потом кому-то пришло в голову залить эти пустоты парижским гипсом, создав гипсовый слепок. Это были точные копии формы тела в момент гибели.

Окаменелости в форме тел на самом деле не останки людей (фото: GettyImages)

Также отмечается, что "тела" не столь древние, а технику, по которой они созданы, можно повторить снова и так легко "клонировать" умершего жителя Помпеев.

Впрочем, даже такие слепки тел помогают исследовать, какой была жизнь в Помпеях до извержения Везувия. А еще - они напоминают о невероятной силе природы.