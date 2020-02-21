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Скалецька покинула карантин у Нових Санжарах: де зараз міністр

STYLERЖиття    21.02.2020 - 14:52
Скалецька покинула карантин у Нових Санжарах: де зараз міністр
Зоряна Скалецька (фото: РБК-Україна)

Зоряна Скалецька буде жити окремо від евакуйованих з Уханя

Зоряна Скалецька покинула карантинну зону в Нових Санжарах. Міністр охорони здоров'я, яка в четвер, 20 лютого, заявила про намір провести найближчі 14 днів разом з евакуйованими українцями та іноземцями, буде жити окремо.

Про це розповів Олександр Блінов, начальник Медичного центру Національної гвардії України, куди "з боєм" привезли евакуйованих з Уханя українців, пише журналіст Андрій Павловський в Telegram.

За словами начмеда, міністр охорони здоров'я пробула в центрі до 20:00, спілкувалася з медперсоналом, який зараз працює в боксі. Але з евакуйованими міністр не контактувала, тому може покинути територію санаторію в будь-який момент.

"Скалецькій виділять будиночок, де вона буде проживати і працювати. Крім того, міністр не буде обмежена в пересуванні", - пише Павловський.

Також стало відомо, що у медцентрі "Нові Санжари" працюють ще три представника МОЗ.

Начальник центру додав, що всі 45 українців і 27 іноземців в задовільному стані. Ознак хвороби у них немає.

Олександр Блінов також спростував інформацію про те, що коронавірус може поширюватися через каналізацію. За його словами, в санаторії є окрема система, всі відходи якої знезаражуються.

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