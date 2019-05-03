Скачки температуры и грозы: синоптики дали неожиданный прогноз на лето 2019

Погода в Украине летом 2019 года будет характеризоваться резкими перепадами температуры и грозами. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своем комментарии для журналистов "24 канала".

Погода летом преподнесет украинцам несколько сюрпризов. По словам Леонида Горбаня, лето будет в 2019 году коротким и поздним.

В начале июня в Украине будет прохладно: на западе +15 +17 градусов, на остальной территории - +17 +19 градусов. Но уже после 6 июня температура резко пойдет вверх, до +22 +26 градусов. В середине месяца в страну придут сильные ливни с градом и шквальный ветер. Вторая половина июня будет жаркой и сухой, температура поднимется до +27 +32 градусов. А ближе к концу месяца похолодает, до +21 +24 градусов. Дожди пройдут только 28-29 июня.

Лето в Украине будет жарким, но коротким (Quinn Rooney/Getty Images)

Июль по прогнозу Горбаня будет жарким. В первых числах будет прохладно, а 6-7 июля ожидается жара до +27 +32 градусов, которая продлится до 17 июля. Потом на несколько дней похолодает и придут дожди, ожидается +19 +24 градуса, но после 22 июля снова станет жарко, до +34 градусов. Такая погода продержится до начала августа.

Август будет жарким только в первой декаде, ожидается +24 +32 градуса, но уже после 10 числа температура упадет до +19 +22 градусов и ниже. Вторая половина августа будет прохладной и дождливой.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказала о погоде на выходных, 4 и 5 мая.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о сюрпризах погоды летом 2019 года.