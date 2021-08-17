У СІЗО умови кращі: у мережі показали пекельні умови для студентів у гуртожитках НАУ

У студентів скоро почнеться навчальний рік і деяким з них доведеться жити в гуртожитках. Однак частина таких будівель не бачила ремонту вже років 20-30. Одним з таких гуртожитків є будівля на вулиці Ніжинській у Києві, де живуть студенти Національного авіаційного університету.

Студентам авіаційного університету доводиться жити в умовах повної розрухи. Туалети та душові практично розбиті й зруйновані, раковини розламані, двері в кімнати зібрані з різних шматків фанери, місцями відсутнє покриття на підлогах, а розетки просто вивернуті назовні.

У підписах під фото вказується, що в СІЗО умови набагато кращі, а студентам цього гуртожитку доводиться ще й доплачувати за таке житло – 530 гривень на місяць.

Крім того, студенти зізнаються, що в будівлі повно тарганів, які не дають спокою мешканцям. А меблі в кімнатах частково зруйнована або знаходиться в такому ж моторошному стані, як і все інше. У санвузлах наскрізні діри, з яких стирчать іржаві труби. Зі стін місцями вивалюються цеглини.

Як розповіли в коментарі ТСН в адміністрації цього гуртожитку, ремонт в будівлі не робили з 1986 року і батькам рекомендують селити дітей в іншому місці.

"У нашому гуртожитку капітального ремонту не було з 1986 року. Сантехніка наша просто в жахливому стані. І якщо в кімнатах ще більш-менш, оскільки самі батьки там роблять ремонти, то до сантехніки ніхто не полізе. Не будуть же батьки труби міняти. Коли той капітальний ремонт буде - невідомо, нам нічого не говорять", - повідомили в гуртожитку НАУ.

Ціна за проживання в таких умовах - 520 гривень на місяць, але студентам доводиться платити відразу за п'ять місяців вперед – 2600 гривень. І це набагато дешевше, ніж в інших гуртожитках.

"Якщо вас влаштовує - приїжджайте, заселяйтеся в порядку живої черги. Але попередній огляд робити не можна. Це гуртожиток, а не музей, ніхто вас водити-показувати не буде. У нас просто немає на це часу. Якщо вас лякають такі умови та у вас є така можливість, то селіть дитину до родичів або на квартиру", - додали в адміністрації.

Моторошні умови в гуртожитку для студентів НАУ

Варто відзначити, що нещодавно в столичному СІЗО зробили ремонт і показали, як тепер виглядають камери за новим норвезьким зразком. У кожній камері є душова кабіна, туалет, телевізор, мікрохвильова піч, чайник і ліжка з тумбочками. Всі меблі та техніка – нові.