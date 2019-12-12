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Ситуация ухудшается: синоптики предупредили о новых капризах погоды

STYLERЖизнь    12.12.2019 - 11:22
Ситуация ухудшается: синоптики предупредили о новых капризах погоды
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине снова ухудшится и испортит выходные в нескольких регионах

Погода в Украине в пятницу, 13 декабря, начнет стремительно ухудшаться – во многих областях ожидаются туманы, сырость, дождь и мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Диденко рассказала, где ожидаются дожди с мокрым снегом и какие области Украины ожидает понижение температуры воздуха.

"Украина и завтра, в пятницу, 13-го, несмотря на народные стереотипы, погодой пугать не будет. Те же туманы, изморось кое-где, немного осадков на Прикарпатье и в Крыму, ленивые флегматичные градусы. Температура воздуха на протяжении дня будет колебаться в пределах 0-4 градуса тепла, в Крыму ожидается +5 +10 градусов", - сообщила синоптик и добавила, что на выходных ожидается увеличение осадков.

Ситуация ухудшается: синоптики предупредили о новых капризах погоды

Карта погоды

"Осадков станет больше в субботу-воскресенье, а завтра максимум изморось и что-то, дождь или мокрый снег, как я уже говорила, зависит от температуры, на Прикарпатье и в Крыму. Ветер может быть очень сильным, поэтому шапка с шарфиком и что-то тяжелое в сумке, например, новая красивая керамическая миска, не будут лишними", - написала Диденко.

В Киеве 13 декабря ожидается некомфортная и холодная погода.

"В Киеве в пятницу будет не очень комфортно: пасмурно, сыро, хотя и без существенных осадков, максимальная дневная температура всего 0 +1 градус", - рассказала синоптик и обнадежила украинцев тем, что с понедельника в Украине начнется потепление.

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