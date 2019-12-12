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Киев окутал густой туман: объявлен желтый уровень опасности (фото)

STYLERЖизнь    12.12.2019 - 09:56
Киев окутал густой туман: объявлен желтый уровень опасности (фото)
Туман в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

Густой туман окутал улицы столицы - видимость ужасная

Погода в Украине не перестает удивлять своей переменчивостью и непредсказуемостью. В четверг, 12 декабря на Киев опустился густой туман, который существенно затруднил видимость на автомагистралях. В связи с погодными явлениями Киевская государственная администрация объявила 12 декабря желтый уровень опасности (первый).

Видимость на дорогах прогнозируется на уровне 200-500 метров, поэтому водителей и пешеходов просят быть максимально осторожными.

Киев окутал густой туман: объявлен желтый уровень опасности (фото)

Туман в Киеве (Фото: Владислав Кузнецов, informator.ua)

Для водителей КГГА выпустила специальные рекомендации:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Киев окутал густой туман: объявлен желтый уровень опасности (фото)

Туман в Киеве (Фото: Владислав Кузнецов, informator.ua)

Стоит отметить, что синоптики прогнозируют в столице 12 декабря сухую погоду, без осадков. Возможен сильный ветер, с порывами до 7-12 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +3 +5 градусов, ночная температура воздуха составит от +1 до +3 градусов.

Киев окутал густой туман: объявлен желтый уровень опасности (фото)

Туман в Киеве (Фото: Владислав Кузнецов, informator.ua)

В пятницу, 13 декабря, всю территорию Украины охватит пасмурная погода, без прояснений. Ночная температура воздуха в Киеве опустится до -1 градуса, днем также похолодает, ожидается от +1 до +3 градусов. Синоптики предупреждают о густом тумане и порывах ветра до 12м/с.

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