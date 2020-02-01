Ситуация не самая лучшая: эксперты спрогнозировали дальнейший курс доллара

Курс доллара в Украине 31 января 2020 года достиг 25 грн/$. По словам экспертов, ситуация на данный момент не самая лучшая для гривны, однако и не самая печальная.

Гривну поддерживает Национальный банк, который остается главным действующим лицом на валютных торгах. Казначеи уверяют, что если бы он не распродавал свои золотовалютные резервы, то межбанк давно был бы у отметки 25,70-25,80 грн/$. Ведь со стороны иностранцев и импортеров спрос достаточно большой, сообщает "Страна".

"Безналичная торговля шла в активном режиме, что привычно для последнего дня финансового месяца. Закрывались сделки с контрагентами и фиксировались валютные позиции банков. Все это подстегивало спрос на доллар и выливалось в спекулятивные движения курса", - прокомментировал Олег Куринной.

К слову, первая неделя февраля начнется на межбанке с нового подорожания доллара. По словам Олега Куринного, в понедельник торги могут проходить в 25,0-25,10 грн/$. На протяжении недели финансисты не исключают и более существенного роста курса.

"Думаю, что безналичные котировки могут доходить до 25,50 грн/$. Их будут стараться повыше раскрутить, чтобы нерезиденты выгодно конвертировали валюту под покупку ОВГЗ. Крупных экспортных поступлений пока не жду. Скорее всего, они начнутся с середины февраля, когда агропроизводители начнут заводить валюту под посевную и закупать все для нее", - резюмировал Невмержицкий.

Напомним, что резкий разворот курса доллара произошел 26 декабря после того, как Нацбанк вмешался в рыночное курсообразование, выкупив 230 млн долларов по 23,2552 грн/доллар. В этот день госрегулятор всего приобрел 700 млн долларов США.