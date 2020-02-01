Ситуація не найкраща: експерти спрогнозували подальший курс долара

Курс долара в Україні 31 січня 2020 року досяг 25 грн/$. За словами експертів, ситуація на даний момент не найкраща для гривні, однак і не найсумніша.

Гривню підтримує Національний банк, який залишається головною дійовою особою на валютних торгах. Скарбники запевняють, що якби він не розпродавав свої золотовалютні резерви, то міжбанк давно був би на позначці 25,70-25,80 грн/$. Адже з боку іноземців та імпортерів попит досить великий, повідомляє "Країна".

"Безготівкова торгівля йшла в активному режимі, що звично для останнього дня фінансового місяця. Закривалися угоди з контрагентами та фіксувалися валютні позиції банків. Все це надихало попит на долар і виливалося у спекулятивні руху курсу", - прокоментував Олег Курінний.

До слова, перший тиждень лютого розпочнеться на міжбанку з нового подорожчання долара. За словами Олега Курінного, в понеділок торги можуть проходити у 25,0-25,10 грн/$. Упродовж тижня фінансисти не виключають також більш істотного зростання курсу.

"Думаю, що безготівкові котирування можуть доходити до 25,50 грн/$. Їх будуть намагатися розкрутити вище, щоб нерезиденти вигідно конвертували валюту під покупку ОВДП. Великих експортних надходжень поки не чекаю. Швидше за все, вони почнуться з середини лютого, коли агровиробники почнуть заводити валюту під посівну і закуповувати все для неї", - резюмував Невмержицький.

Нагадаємо, різкий розворот курсу долара стався 26 грудня після того, як Нацбанк втрутився в ринкове курсоутворення, викупивши 230 млн доларів по 23,2552 грн / долар. У цей день держрегулятор всього придбав 700 млн доларів США.