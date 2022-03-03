Ситуация в Николаеве прямо сейчас: что происходит в городе

Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города были подвержены ракетным ударам, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники.

О том, что сейчас происходит в Николаеве, как здесь люди реагируют на обстановку в стране, что с транспортом, объектами инфраструктуры читайте - в текстовом онлайне РБК-Украина.

20:00 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким о ситуации с финансами и гуманитарной помощью.

"В общем для выплаты льгот и жилищных субсидий потребность составляет 116 миллионов, государственная договоренность 152 млн. Мы начали выплачивать уже с третьего числа, и деньги начали поступать на счета получателей пенсий и субсидий. Денег хватает. Также деньги с Е-поддержки можно тратить куда угодно. После переговоров компании Сильпо и АТБ-маркет для покупателей ввели возможность снимать наличные до 6 тысяч гривен", – говорит Виталий Ким.

18:55 В Николаеве в 19:00 начинается комендантский час. Продлится она до 06:00 утра.

18:43 По состоянию на 3 марта в водопроводной воде, атмосферном воздухе и радиационном фоне на территории Николаевской области отклонений не установили. Об этом сообщает Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины.

14:25 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о перемещении российской военной техники. Перемещения идут как внизу, через Чернобаевку и Лиманы. Так и со стороны Снигиревки в Николаев, не доходя до Баштанки через Снигиревку в сторону Новой Одессы.

12:08 В Николаеве воздушная тревога!

09:40 К жителям Николаева обратились с призывом подготовиться к встрече с российскими оккупантами, если враг зайдет в город, чтобы эффективнее дать отпор захватчикам.

"Жителям многоквартирных домов нужно собраться вместе и познакомиться друг с другом. После чего распределиться по группам - физически сильные и активные, люди, умеющие стрелять, могут помогать блокпостам", - рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем видеообращении в Telegram.

Еще одной группе следует исследовать крыши, подобрав места, откуда потенциально можно бросать зажигательные смеси в оккупантов.

"Также необходимы медики, которые в случае чего, окажут помощь. Помимо этого, нужны волонтеры. Мы хорошо знаем свои дворы и местность, поэтому необходимо это использовать. Задача на сегодня - распределить роли и функционал каждого", - говорится в обращении.

Также глава ОГА советует некоторым собраться в магазинах, так как туда наверняка полезут российские захватчики чуть ли не сразу.

"Поэтому можно первым делом покидать им из окон магазинов бутылок! И ещё покричать. Испугаются и будут бежать", - добавил он.

06:55 Объявлена воздушная тревога, сообщают в Снигиревском горсовете. Жителей призвали идти в укрытие!

04:50 В Вознесенске Николаевской области продолжаются бои. Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении в сети, в боях - около 130 человек пехоты, 30 танков, БМП.

"Сейчас у нас терроборона будет с противотанковым оружием. И наши города будут еще более защищены", - добавил он.

23:30 2 марта Многие добрые люди из-за границы и из нашей страны отправляют свою гуманитарную помощь на случай, если нас отрежут.

Спасибо огромное! Но мы постараемся не дать им этого сделать.

Кроме этого, мы ждём джавелины.

По ситуации. На данный момент идут бои в Вознесенске, около 130 человек пехоты, 30 танков, БМП. Сложно сейчас ребятам из Вознесенска. Держим за вас кулаки! Вы в любом случае их выбьете. Врагу отступать лишь осталось, а там их ждут уже ваши соседи.

Этой ночью будет спать плохо наш противник!

Мы на нашей земле, мы знаем особенности ландшафта, карту знаем. А они что? Они в трех соснах тут путаются.

Также в область заезжает много техники - около 300-400 единиц. О всех перемещениях мы очень хорошо знаем. Местные жители нам тут хорошо помогают.

А ещё к нам едет много техники.

Сейчас у нас терроборона будет с противотанковым оружием. И наши города будут еще более защищены.

15:55 Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что гуманитарный штаб работает на полную мощность. Вода, еда, средства гигиены, теплая одежда, консервы фасуют и передают по районам нуждающимся. Сбор вещей продолжается, потому просят всех, кто может помочь.

Контактные телефоны:

гуманитарно-социальные вопросы по городу – 0935067679;

вопрос по населенным пунктам, оказавшимся "отрезанными" от города – 0935040098.

15:06 2 марта в Николаевской городской больнице №5 за время комендантского часа родились два мальчика - Алексей и Елисей.

13:51 Николаев не окружен российскими войсками. Об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Вокруг Николаева да, есть вражеские военные, но они проходят мимо. Город не окружен", – говорит мэр Николаева.

12:30 "Можно выходить из укрытий. На этот момент снимаем комендантский час. Интенсивность спала... ВСУ великолепно отработали защиту города. Враг отступил в сторону Баштанки. А тем временем терроброна отобрала два "Тигра", которые заблудились в Калиновке. Спецназ России обезвредили!" - заявил глава ОГА Виталий Ким.

09:40 Этой ночью защитники Николаевской области провели успешную контратаку против российских оккупационных войск, и операция уже получила название "Цыган", рассказал глава ОГА Виталий Ким в своем обращении.

"Ночью орки спать не дали. Провели операцию "Цыган". Много вражеской техники спалили, кое-что забрали себе. В общем, орки на нас обиделись сильно. Тащат десант, пошла их колона со Снигиревки. Пытаются что-то отбивать. Пытаются эвакуировать медиками, медиков мы отпустим. Сегодня ночью у нас была первая наступательная операция. Успешная. Мы будем и дальше это практиковать", отметил он.

Отмечается, также, что были нанесены серьезные удары по Чернобаевке и в Еланецком направлении.

06:45 в Николаевской области жители городка Баштанка смогли "отжать" у российских оккупантов и сжечь новый боевой комплекс "Панцырь-С" стоимостью около 15 миллионов долларов. Фото с трофеем опубликовал в сети мэр Днепра Борис Филатов.

Жители Баштанки ликвидировали комплекс "Панцырь-С" оккупантов (фото: facebook.com / Borys Filatov)

01:20 в Николаеве со среды, 2 марта, полиции разрешили отбирать автомобили у пьяных водителей, после чего транспорт будут передавать ВСУ. Такое решение принял глава ОВА Виталий Ким.

1 марта 23:30 Глава Николаевской ОГА сообщил, что в сторону Снегиревки выдвинулась колонна в 100 единиц. Сейчас они находятся возле подстанции.

Координаты: Т1505 https://maps.app.goo.gl/TJ5zrc9hpLE5YKXg8

22:30 Виталий Ким:

На нужды военных нужно много автотранспорта. Запасы уже кончаются.

Поэтому я принял решение - с завтрашнего дня забрать авто у тех, кто ездит пьяным за рулем. На нужды армии, безвозмездно!

Не стоит пить за рулем - будет дорого

21:30 Воздушная тревога! Все в укрытие!

21:00 Виталий Ким об обстановке в Николаевской области:

День насыщенный. Завтра будем считать, сколько техники подбито.

Люди перегородили технику в Баштанке и Снигеревке, взяли русских военных в плен.

Российские войска пошли со стороны Снегиревки, после разбились на две колонны, постояли, передислоцировали, взяли Баштанку, завязались бои с терробороной, заблокировали колонну, после этого армия РФ ушла на Вознесенск и село Воссиятское, оттуда разбивались на Новый Буг.

Сейчас люди собирают всю брошенную технику.

19:00 В Николаеве призывают помогать животным в зоопарке

Николаевцев призывают помогать животным, которые также нуждаются во внимании людей.

Как отметила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, в нее поступила просьба создать фонд для помощи нашим домашним любимцам и животным, находящимся в Николаевском зоопарке.

"Уже завтра планируем начать сбор корма для животных в нашем зоопарке и будем думать, где организовывать приюты для наших домашних любимцев, если это будет нужно. Готовьтесь, фашистские оккупанты", - за все придется ответить, - написала Замазеева.

17:48 Комендантский час в Николаеве первого марта будет действовать с 19:00 до 06:00. Об этом сообщает Николаевская ОГА.

15:30 Обращение главы Николаевской ОГА Виталия Кима:

Он рассказал, что за передвижением российских войск наблюдают уже нескольких дней. Создается впечатление, что стрелять по мирным они не хотят и боятся заходить в города.

Они идут колонной на город, останавливаются, возвращаются. Выманивают. Натыкаются на блокпосты с коктейлями молотова и уходят.

Сейчас они могут уйти на Южноукраинск или на Кривой Рог. От города они сейчас находятся далеко и горожане находятся в безопасности.

Бои идут в Баштанке, Снигиревке, во многих селах. Их там останавливают прямо посреди села. Гражданские просто берут в плен военных.

14:30 Оперативная информация. Николаевская область.

Сейчас огнеборцы 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ тушат пожар магазина – склада мебели на ул. Соборная г. Баштанка.

О возгорании на спецлинию 101 известили в 13:00, оно произошло во время артобстрела.

В 13:23 пожар локализован, ликвидация продолжается.

11:45 Виталий Ким сообщил, что по городу ходит только украинская техника. Он призвал местных жителей не мешать работе военных.

11:00 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские войска бросают свою технику на подступах к городу и уходят пешком. Часть техники они сами поджигают.

10:00 В Николаевской области ввели запрет на продажу алкогольных напитков. Ограничение будет действовать во время военного положения в Украине.

"В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Николаевской области начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подписал распоряжение от 28.02.2022 № 72-р о запрете продажи алкогольных напитков"

00:10 Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту Николаева

Российские оккупанты вечером 27 февраля нанесли ракетные удары по международному аэропорту Николаева. Повреждена взлетная полоса и перрон.

Российские военные выпустили как минимум три ракеты по воздушной гавани. Оккупанты били по взлетной полосе и перрону.

"По предварительным данным, корректировщик подавал световые сигналы со стороны Матвеевки", - уточнил собеседник издания.

По его словам, пока нельзя сказать, что применили захватчики - РСЗО "Град", авиацию или баллистические ракеты, запущенные с кораблей.