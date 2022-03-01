Ситуація в Миколаєві прямо зараз: що відбувається в місті

Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі 24 лютого 2022 року. Багато наших міст були схильні до ракетних ударів, в районі кордону з Білоруссю атаковані українські прикордонники.

Про те, що зараз відбувається в Миколаєві, як тут люди реагують на обстановку в країні, що з транспортом, об'єктами інфраструктури читайте - у текстовому онлайні РБК-Україна.

За його словами, поки не можна сказати, що застосували загарбники - РСЗВ "Град", авіацію або балістичні ракети, запущені з кораблів.

"За попередніми даними, коригувальник подавав світлові сигнали з боку Матвіївки", - уточнив співрозмовник видання.

Російські військові випустили як мінімум три ракети по повітряній гавані. Окупанти били по злітній смузі та перону.

Російські окупанти ввечері 27 лютого завдали ракетних ударів по міжнародному аеропорту Миколаєва. Пошкоджено злітну смугу та перон.

"З метою забезпечення громадської безпеки та правопорядку в Миколаївській області начальник Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім підписав розпорядження від 28.02.2022 № 72-р Про заборону продажу алкогольних напоїв"

10:00 У Миколаївській області ввели заборону на продаж алкогольних напоїв. Обмеження діятиме під час воєнного стану в Україні.

Усі оперативні та лише перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна у Telegram і Viber. Долучайся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!