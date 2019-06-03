Ситуативные комнаты: киевское метро ждут изменения

Пользователи неоднозначно отнеслись к такому нововведению
В киевском метро начнут появляться туалеты, так как с 1 сентября 2019 года при проектировании новых станций или проведении реконструкции старых станций теперь будут предусматриваться туалеты для пассажиров. Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
Парцхаладзе рассказал, что туалеты будут устанавливать на входе-выходе со станций, так как это оптимальное размещение, которое возможно с технической точки зрения и с точки зрения удобства для людей.
Он отметил, что такая практика существует во многих европейских странах и уже успешно была внедрена в метро города Харькова.
"Поэтому мы учли мнение общественности, ведь вокруг этого вопроса было всегда много обсуждений. Тем более что в Украине тоже есть удачные примеры такого внедрения, например, харьковское метро", - добавил замминистра.
Скриншот (facebook.com/lev.partskhaladze)
Благодаря новому ГСН туалеты будут проектироваться не только на новых станциях метро в Киеве, но и во время реконструкции старых. Санузлы будут доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других малобильных групп.
На тех станциях, где будет возможность, санузлы поставят в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией на поверхности земли.
В комментариях пользователи в первую очередь поинтересовались, будут ли эти туалеты платными и рассказали, как работают туалеты в метро в Харькове.
Напомним, ранее мы писали о том, что в киевском метро произошло кровавое ЧП.
А также рассказывали о том, какие нововведения украинцам ждать этим летом.