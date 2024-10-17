Ситний обід з простих продуктів: рецепт закарпатського гуляша з квасолею

Що потрібно для гуляшу по-закарпатськи

Для того, щоб приготувати гуляш по-закарпатськи, знадобляться ці продукти:

свинина - 800 г

квасоля (варена або консервована) - 300 г

морква - 2 шт.

картопля - 1,5 кг

помідор - 1 шт.

болгарський перець - 1 шт.

цибуля - 2 шт.

соняшникова олія - 3-4 ст. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

паприка солодка - 2 ч. л.

зелень петрушки - до смаку

Як готувати гуляш з квасолею

Гуляш за таким рецептом нагадує іншу першу страву української кухні - бограч. Щоб скоротити час приготування, квасолю потрібно попередньо замочити і відварити, або використовувати консервовану квасолю.

М'ясо можна обрати одного чи декількох видів. Для приготування гуляшу по-закарпатськи спочатку потрібно розігріти олію в каструлі з товстими стінками.

Почистьте цибулю, наріжте її на невеликі кубики та всипте в каструлю з олією. Обсмажте цибулю до світло-золотистого кольору. Потім всипте паприку і додайте нарізане на невеликі шматочки м'ясо.

Коли м'ясо стане коричневого кольору, додайте сіль та перець до смаку. Помідори помийте, бланшуйте, наріжте на невеликі кубики та перекладіть в каструлю з м'ясом.

Моркву слід почистити від шкірки, нарізати кружальцями та додати до продуктів в каструлі. Болгарський перець помийте, очистьте від плодоніжки та насіння, наріжте соломкою. Після цього перекладіть перець до м'яса.

Перемішайте всі інгредієнти та тушкуйте до готовності, вливши трохи окропу та накривши каструлю кришкою. Час від часу помішуйте продукти.

Гуляш - тушковане м'ясо з овочами (скриншот / Закарпатська Господиня)

Картоплю потрібно помити, почистити від шкірки та нарізати на невеликі кубики. Коли м'ясо буде готове, всипте в каструлю картоплю.

Залийте гуляш окропом так, щоб картопля була повністю покрита рідиною. Перемішайте страву та варіть гуляш до готовності картоплі. Тоді ж можна додати спеції до смаку.

Коли картопля відвариться, додайте в страву готову квасолю. Перемішайте гуляш, доведіть рідину до кипіння на невеликому вогні і проваріть страву протягом хвилини.

В готовий гуляш всипте помиту та подрібнену зелень петрушки. Перемішайте страву - і гуляш по-закарпатськи можна подавати до столу.