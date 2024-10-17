Сытный обед из простых продуктов: рецепт закарпатского гуляша с фасолью

Что нужно для гуляша по-закарпатски

Для того чтобы приготовить гуляш по-закарпатски, понадобятся эти продукты:

свинина - 800 г

фасоль (вареная или консервированная) - 300 г

морковь - 2 шт.

картофель - 1,5 кг

помидор - 1 шт.

болгарский перец - 1 шт.

лук - 2 шт.

подсолнечное масло - 3-4 ст. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

паприка сладкая - 2 ч. л.

зелень петрушки - по вкусу

Как готовить гуляш с фасолью

Гуляш по такому рецепту напоминает другое первое блюдо украинской кухни - бограч. Чтобы сократить время приготовления, фасоль нужно предварительно замочить и отварить, или использовать консервированную фасоль.

Мясо можно выбрать из одного или нескольких видов. Для приготовления гуляша по-закарпатски сначала нужно разогреть масло в кастрюле с толстыми стенками.

Почистьте лук, нарежьте его на небольшие кубики и всыпьте в кастрюлю с растительным маслом. Обжарьте лук до светло-золотистого цвета. Затем всыпьте паприку и добавьте нарезанное на небольшие кусочки мясо.

Когда мясо станет коричневого цвета, добавьте соль и перец по вкусу. Помидоры помойте, бланшируйте, нашинкуйте на небольшие кубики и переложите в кастрюлю с мясом.

Морковь следует почистить от кожуры, нарезать кружочками и добавить в кастрюлю. Болгарский перец помойте, очистьте от плодоножки и семян, нарежьте соломкой. После этого переложите перец к мясу.

Перемешайте все ингредиенты и тушите до готовности, влив немного кипятка и накрыв кастрюлю крышкой. Иногда помешивайте продукты.

Гуляш - тушеное мясо с овощами (скриншот / Закарпатська Господиня)

Картошку нужно помыть, почистить от кожуры и нарезать на небольшие кубики. Когда мясо будет готово, всыпьте в кастрюлю картофель.

Залейте гуляш кипятком так, чтобы картофель был полностью покрыт жидкостью. Перемешайте блюдо и варите гуляш до готовности картофеля. Тогда же можно добавить специи по вкусу.

Когда картофель отварится, добавьте в блюдо готовую фасоль. Перемешайте гуляш, доведите до кипения жидкость на небольшом огне и проварите блюдо в течение минуты.

В готовый гуляш всыпьте вымытую и измельченную зелень петрушки. Перемешайте блюдо - и гуляш по-закарпатски можно подавать к столу.