Ситна та смачна коцюрба: як готувати улюблену їжу козаків

Що вам знадобиться:

Картопля - 1 кг

Свиняча підчеревина - 400 г

Часник - до свого смаку

Лавровий лист - 1 шт.

Сіль - до свого смаку

Перець духмяний мелений - до свого смаку

Для галушок

Борошно - 400 г

Кефір - 150 мл

Яйця курячі - 2 шт.

Сіль - до свого смаку

Як готувати козацьку коцюрбу

Картоплю почистити, розрізати на 4 частини, скласти у каструлю та залити водою. Додати сіль, лаврове листя. Варити до готовності на повільному вогні.

Для галушок у просіяне борошно влити кефір або кисле молоко, збити яйця та сіль. Все перемішати, а потім замісити тісто. Викласти на притрушену борошном поверхню. Вимісити тісто та залишити його відпочити.

З тіста розкачати ковбаску та нарізати на галушки. Відварити їх у підсоленій воді до готовності.

Підчеревину нарізати крупно та викласти на холодну сковорідку. Увімкнути вогонь і готувати під кришкою, помішуючи. Уважно стежте за смаженням. Шкварки мають бути соковитими, а не пересушеними. Наприкінці смаження посолити. Готові шкварки викласти у миску.

На тарілку викладаємо готову картоплю, галушки, шкварки, все поливаємо жиром зі шкварок. Зверху додаємо натертий часник та зелень і одразу подаємо на стіл.