Сытная и вкусная коцюрба: как готовить любимую еду казаков

Что вам понадобится:

Картофель - 1 кг

Свиная подбрюшина - 400 г

Чеснок - по своему вкусу

Лавровый лист - 1 шт.

Соль - по своему вкусу

Перец душистый молотый - по своему вкусу

Для галушек

Мука - 400 г

Кефир - 150 мл

Яйца куриные - 2 шт.

Соль - по своему вкусу

Как готовить казацкую коцюрбу

Картофель почистить, разрезать на 4 части, сложить в кастрюлю и залить водой. Добавить соль, лавровые листья. Варить до готовности на медленном огне.

Для галушек в просеянную муку влить кефир или кислое молоко, взбить яйца и соль. Все перемешать, а затем замесить тесто. Выложить на притрушенную мукой поверхность. Вымесить тесто и оставить отдохнуть.

Из теста раскатать колбаску и нарезать на галушки. Отварить их в подсоленной воде до готовности.

Подбрюшину нарезать крупно и выложить на холодную сковороду. Включить огонь и готовить под крышкой, помешивая. Внимательно следите за жаркой. Шкварки должны быть сочными, а не пересушенными. В конце жарки посолить. Готовые шкварки выложить в миску.

На тарелку выкладываем готовый картофель, галушки, шкварки, все поливаем жиром из шкварок. Сверху добавляем натертый чеснок и зелень и подаем на стол.