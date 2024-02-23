Сытная и вкусная коцюрба: как готовить любимую еду казаков

Коцюрбу считают казачьим блюдом. Она готовится очень просто и что самое главное - это сытное блюдо, в котором есть картофель, шкварки, особые галушки и свежий чеснок. Все ингредиенты готовятся отдельно и собираются на одной тарелке.
Как приготовить казацкую коцюрбу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Карпатские шкварки"
Картофель - 1 кг
Свиная подбрюшина - 400 г
Чеснок - по своему вкусу
Лавровый лист - 1 шт.
Соль - по своему вкусу
Перец душистый молотый - по своему вкусу
Для галушек
Мука - 400 г
Кефир - 150 мл
Яйца куриные - 2 шт.
Соль - по своему вкусу
Картофель почистить, разрезать на 4 части, сложить в кастрюлю и залить водой. Добавить соль, лавровые листья. Варить до готовности на медленном огне.
Для галушек в просеянную муку влить кефир или кислое молоко, взбить яйца и соль. Все перемешать, а затем замесить тесто. Выложить на притрушенную мукой поверхность. Вымесить тесто и оставить отдохнуть.
Из теста раскатать колбаску и нарезать на галушки. Отварить их в подсоленной воде до готовности.
Подбрюшину нарезать крупно и выложить на холодную сковороду. Включить огонь и готовить под крышкой, помешивая. Внимательно следите за жаркой. Шкварки должны быть сочными, а не пересушенными. В конце жарки посолить. Готовые шкварки выложить в миску.
На тарелку выкладываем готовый картофель, галушки, шкварки, все поливаем жиром из шкварок. Сверху добавляем натертый чеснок и зелень и подаем на стол.
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