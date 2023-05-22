Система резервирует средства "на всякий случай". Киевстар начал воровать деньги у своих клиентов

Однако в последние дни посыпалось очень много жалоб на Киевстар, который необоснованно начал снимать средства со счетов пользователей.

Жалобы на работу мобильных операторов сейчас в Украине происходят очень часто. И в большинстве случаев, операторы стараются решить проблему мирно, исходя из той или иной ситуации с клиентом.

Что происходит и как исчезают деньги со счета у клиентов мобильного оператора Киевстар - читайте в материале Styler ниже.

Деньги были, но пакет услуг не начислили

По состоянию на 20 мая на моем счету была сумма, которая необходима на покупку пакета на 4 недели - 175 гривен. Я заранее пополнила счет и следила, чтобы по старому пакету не выходить за пределы предоставленных услуг.

Но утром я с огромным удивлением обнаружила, что вместо оплаты за пакет на 4 недели, система сняла мне 20 гривен - за одни сутки использования минут и интернета. О чем Киевстар уведомил меня сообщением.

Также в сообщении указывалось, что для получения полного пакета на месяц, мне нужно иметь на счету достаточное количество средств и заказать пакет по указанной комбинации или с помощью сайта (приложения).

Я, конечно же, зашла в свой кабинет в приложении и проверила. На 00:00 20 мая на моем счету была необходимая сумма для полного пакета. Но оператор почему-то снял только 20 гривен. Проверила дополнительные услуги и расходы - нигде никаких дополнительных трат не было, все в пределах пакета. Мобильным интернетом я не пользовалась, использовала только домашний wi-fi.

В этот день у меня был день рождения, и я понимала, что мне очень нужна связь и все услуги пакета, который я использую несколько месяцев - будут звонить друзья и родные, а я за границей, связь в роуминге. Поэтому я решила быстро заказать полный пакет по комбинации, которая была указана в сообщении. Но система Киевстар сообщила, что у меня недостаточно денег на счету.

Я пополнила свой счет, проверила, что средства были зачислены. При этом никакой информации в приложении о том, что мой пакет обновлен - не было. И я снова нажала комбинацию для начисления средств. Получила сообщение, что пакет начислен, есть сбой по дополнительным услугам.

Открываю приложение и обнаруживаю, что система Киевстар дважды сняла средства с моего счета. Первая мысль - "ну бывает, ошибка системы, сейчас все обновится и все будет нормально". Но увы, время шло, средства не вернулись и тогда я решила связаться с оператором.

Резервация ваших средств на "возможное использование"

Я обратилась в живой чат поддержки и первый оператор пытался меня убедить, что все было правильно - я дважды заказала услугу и дважды ее оплатила. На сообщение о том, что система мне выдала ошибку и данные о нехватке средств - он просто не обратил внимание.

На причину, по которой не был изначально оплачен пакет, оператор Василий сообщил, что произошла резервация средств и нужно пополнять счет на сумму больше, чем стоит мой пакет - на всякий случай.

А то система может зарезервировать куда-то по своему смотрению до 50 гривен на моем счету. И меня об этом система не уведомляет, в приложении и личном кабинете такая резервация нигде не указывается.

После этого весьма путанного и туманного объяснения, я попросила соединить меня с другим оператором, более компетентным. Так как понять, почему система фактически берет мои средства куда-то себе на хранение (или использование) без моего ведома и согласия, я, честно говоря, так и не смогла.

Второй оператор сообщил мне, что оказывается, современные смартфоны имеет очень интересную функцию - они умеют самостоятельно подключаться к мобильному интернету без ведома хозяев и при выключенных функциях подключениях к интернету, в принципе.

На мои возражения о том, что у меня был выключен мобильный интернет и в настройках моего старенького смартфона везде стоит блокировка от подобных действий, оператор сообщил, что все равно мой телефон очень умный и все умеет сам.

По поводу двойного снятия платы за пакет услуг, он также пытался меня убедить, что это я сама дважды ее заказала. И что в первый раз моих средств должно было хватить на полный пакет. Каким образом - непонятно. Если система сняла 20 гривен, пакет стоит 175, на счету - 155, еще и система что-то куда-то резервирует. В общем, "свидетель как-то странно путался в показаниях".

И в конце представитель Киевстара пообещал отправить заявку, чтобы разобраться в ситуации. По состоянию на 22 мая - денег нет, заявку все еще рассматривают. И я особо уже не надеюсь, так как пару месяцев назад мою заявку о том, почему не приходят сообщения в роуминге, рассматривали 5 недель и ничего не смогли решить.

Оказалось, что я не одна

Пока Киевстар резервирует и использует втихаря наши средства со счетов, я пошла искать, а нет ли у меня собратьев по печали. И оказалось, что есть и очень много.

В социальных сетях абоненты этого мобильного оператора массово жалуются на подобные ситуации. У людей начали исчезать со счета не 5-10-20 гривен, а уже фактически десятками и даже сотнями, как у меня.

С операторами связаться почти невозможно, а тем, кому это удается, получают совершенно непонятные и запутанные ответы. Порой представители Киевстара сами не могут объяснить, почему система резервирует средства, почему не снимается оплата за полный пакет, хотя денег на счету достаточно.

Пока что все это выглядит как какая-то гигантская схема мошенников. У украинцев нет особого выбора - к номерам привязаны банковские карты и многое другое.

И многие сейчас находятся за границей из-за войны, исправить ситуацию, сменить оператора - нет возможности. Им приходится молчать или ругаться с операторами, платить больше - но выхода все равно нет.

Когда твой телефонный номер - единственная связь с домом, например, то ты готов платить любые средства, чтобы не потерять возможность позвонить. Именно этим Киевстар и пользуется.

А еще очень сильно возмущает реакция операторов - нет попыток помочь решить эту ситуацию. У них только одна цель - засыпать клиента техническими терминами и убедить, что все эти непонятные снятия и грабеж в пределах нормы.